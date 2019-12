Chissà se anche stavolta il premier Conte avrà voglia di dichiarare "la battaglia legale del secolo". Di sicuro non si aspettava, il premier, la nota uscita ieri sera intorno alle 22 e 30 con cui Aspi, Autostrade per l'Italia, annuncia “azioni a tutela della società” visto che “ha profili di anticostituzionalità e contrari alle leggi europee” la norma su cui Di Maio sta gongolando da 24 ore, inserita senza preavviso nel decreto Milleproroghe e che nei fatti consentirà senza obbligare lo Stato a pagare penali, a togliere la concessione delle autostrade. Una norma costruita apposta, ed inserita poche ore prima nel testo del decreto, per fare ciò che i 5 Stelle dicono, invano, dal 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte Morandi: fuori i Benetton dalla gestione delle autostrade.

Via libera alla legge di bilancio

Tra fiducie blindate e blitz nei cdm tra oggi e domani l’aula della Camera darà il via libera alla legge di bilancio. I deputati inizieranno a votare intorno alle 15 la fiducia sul maxi emendamento che raccoglie circa 500 pagine dell’ex disegno di legge. Verso le 18 dovrebbe essere chiusa la procedura senza particolari incidenti che invece potrebbero “capitare” nelle centinaia di ordini del giorno che affollano, come ad ogni legge di bilancio, il post voto. E’ lo sfogatoio di tutto ciò che poteva essere e non è stato. Che non è mai entrato dalla porta principale e che, sfruttando la distrazione e la fretta da fine anno, si vorrebbe far rientrare dalla finestra e nell’ultimo giorno utile. Grandi e tormentate polemiche delle opposizioni perchè “non hanno avuto il tempo, alla Camera, di esaminare ed emendare il testo della legge più importante dello Stato, la Bilancio”. Vero. Come successe lo scorso anno, del resto e purtroppo. Va detto per che gli “onorevoli deputati” invece di chiudere tra stanotte e domattina, avrebbero avuto la bellezza di altri sei giorni per soddisfare quella seta di conoscenza che denunciano essere stata loro negata dai tempi ristretti. Hanno preferito andare tutti in vacanza. Vedi un po’ - è la battuta che circola a Montecitorio tra i capannelli della maggioranza e dell’opposizione - che se restano ancora lì, a qualcuno viene in mente di far cadere il governo come fece Salvini in agosto. Il 2019 finisce come era iniziato: con sempre più cerotti sulle ferite vecchie e su quelle nuove. E’ cambiata la maggioranza ma non le dinamiche di continuo scontro all’interno della maggioranza diventata il terreno dove ciascuna forza politica, nessuna esclusa, misura il proprio gradimento e quindi consenso in funzione della campagna elettorale permanente.

Una dichiarazione di guerra

Il Cda di Aspi (Autostrade per l’Italia, gruppo Benetton, controllata della quotata in borsa Atlantia) si è tenuto ieri in via straordinaria per anticipare stamani l’apertura dei mercati e dopo le notizie uscite sabato da uno dei consigli dei ministri più lunghi da quando è nato il governo. La lettera è indirizzata a palazzo Chigi al premier Conte, al ministro economico Roberto Gualtieri e alla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. E’, nei fatti, l’ingaggio di una battaglia di Capodanno. Una dichiarazione di guerra e piena di rabbia visto che “la guerra” è stata dichiarata da parte del governo a freddo e senza preavviso. Il casus belli è l’articolo 33 del decreto con cui lo Stato affida seppur “temporaneamente ”ad Anas i tratti di autostrada sottratti ai concessionari “causa revoca, decadenza o risoluzione”. Non solo: se poi la revoca presuppone che lo Stato paghi un indennizzo, da questo “va sottratto il risarcimento del danno causato dall’inadempimento”, cioè la mancata manutenzione del tratto autostradale. Una norma costruita su misura per il ponte Morandi. E per tutti gli altri crolli avvenuti in questo anno. Per il Morandi infatti lo Stato dovrebbe pagare un indennizzo di 23,5 miliardi. Con questa norma sarebbe più che dimezzato.

“Norma incostituzionale e contro il mercato”

Va letto per intero il comunicato di Aspi. Prima si contesta il merito. “Autostrade per l’Italia - si legge nella nota - ha appreso da organi di informazione che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre, in sede di adozione del decreto legge cosiddetta 'Milleproroghe', avrebbe approvato (con la formula salvo intese) alcune disposizioni in materia di concessioni autostradali finalizzate, tra l’altro, a modificare ex lege alcune clausole della vigente Convenzione Unica di Autostrade per l’Italia (a suo tempo approvata con legge) in ordine alla revoca, decadenza o risoluzione meglio specificate nella bozza di decreto legge. Il CdA di Autostrade per l’Italia ha preso in esame detto testo e, pur non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni, ha ritenuto come già sottolineato da Aiscat che lo stesso presenti rilevanti profili di incostituzionalità e contrarietà a norme europee. Per tale ragione la società sta valutando ogni iniziativa volta a tutelare i diritti della stessa in termini di legittimità costituzionale e comunitaria delle disposizioni normative in merito ai principi di affidamento, di libertà di stabilimento e di concorrenza, di proporzionalità e di ragionevolezza”. Poi si contesta il metodo, quello del decreto, e del Mille proroghe, per giunta. “Tali disposizioni - si legge - sarebbero peraltro approvate in un decreto legge in assenza dei necessari requisiti di estrema urgenza e necessità, nonché di quelli di omogeneità del disposto normativo Mille proroghe. Anche alla luce delle recenti ordinanze del TAR Liguria di rimessione alla Corte Costituzionale delle disposizioni del Decreto Genova, la nuova norma appare irragionevole, non essendo assistita da alcuna congrua motivazione, con presunta valenza retroattiva”.

“Contro le norme Ue”

I legali di Aspi promettono battaglia in Italia e in Europa. “Già nel 2006 - proseguono - la Commissione Europea ha sancito che i contratti di concessione non sono modificabili in modo unilaterale, in forza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.Per effetto di ci il cda di Autostrade per l’Italia ha ritenuto di indirizzare al Ministero concedente, nonché alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Economia, una comunicazione nella quale evidenzia che l’eventuale adozione di una norma con contenuti analoghi a quelli indicati nell’art.33 determinerebbe il verificarsi dei presupposti di cui all’art.9 bis comma 4 della Convenzione Unica e quindi la risoluzione di diritto della stessa. Ci in ragione del rispetto del principio di affidamento e a tutela del patrimonio della società e di tutti gli stakeholders”.

In favore di Di Maio e della pax dei 5 Stelle?

Si sa che il blitz sulle revoche autostradali (“un esproprio proletario” l’ha definito furiosa durante la riunone la ministra Bellanova capo delegazione di Italia Viva) non è l’unico punto che ha prodotto l’approvazione dopo sei ore di scontro e salvo intese. Italia viva, tanto per cominciare, non l’ha prprio votato. “Roba da Sudamerica, così si mettono in fuga gli investitori, nessuno si fiderà più di noi” ha veicolato ai suoi Matteo Renzi. Raffella Paita, capogruppo in Commissione Trasporti per Iv, ha scritto un comunicato in cui elenca uno dopo l’altro i punti di illegittimità del provvedimento: dal fatto che il Mille proroghe “dovrebbe contenere solo proroghe e non norme di natura diversa e con effetto immediato” a che la norma è “scritta male e in modo confusa”. “E’ incredibile - ha detto - il modo con cui il tema delle possibili revoche delle concessioni sia stato surrettiziamente introdotto nella bozza del decreto Milleproroghe. Questo modo di agire produce solo incertezza, caos normativo e fuga degli investitori”. In una parola diventiamo un paese “inaffidabile”. Ma non è solo Italia viva il problema. E non sono solo le concessioni su cui alla fine anche il Pd storce il naso nonostante la norma porti la firma di Paola De Micheli, fedelissima del segretario Zingaretti. Il capodelegazione del Pd Dario Franceschini ha stoppato il “Piano per l’Innovazione” portato in cdm dal ministro Paola Pisano e scritto in collaborazione con la Casaleggio. “Non c’erano le condizioni” ha sintetizzato Franceschini. Neppure il salvo intese è bastato in questo caso. Per non parlare del file giustizia: nel Mille proroghe è entrato il rinvio a marzo della riforma delle intercettazioni voluta dall’ex ministro Orlando con modifiche tale per cui continuerà la pubblicazione indiscriminata delle intercettazioni e ci sarà un sempre più largo uso del trojan; ma non è entrata nel Mille proroghe, la proroga appunto dell’entrata in vigore delle nuova prescrizione infinita volta da Bonafede e che ha mandato in piazza tutti gli avvocati d’Italia. Insomma, non è esagerato pensare che il Mille proroghe sia diventato una sorta di lettera a Babbo Natale di Luigi di Maio. Tutti i desiderata del leader grillino trovano spazio qui dentro, al di là del fatto che vengano poi in seguito confermati oppure no. Ci sono entrati, in qualche modo e all’improvviso. E Di Maio ieri ha potuto rivendicare con i soliti post che quello che dicono i 5 Stelle poi diventa realtà. “Finalmente ci siamo, abbiamo avviato la revoca delle concessioni autostradali” ha scritto.

Il nuovo incarico di Toninelli

Così come sono state rinviate al 31 marzo alcune nomine di importanti authority (Garante e Privacy) perchè tutti stanno scaldando i motori per il gran premio delle circa 400 nomine di entri pubblici e misti. Rinviato anche (al gennaio 2022) la fine del mercato tutelato dell'energia, in favore del solo mercato libero. Rinnovato il bonus Verde, la detrazione del 36 per cento delle spese per la riqualificazione di giardini e terrazzi. In tutto sono 45 articoli da cui i più chiacchierati sono quelli in favore della narrazione 5 Stelle. Non c’è dubbio che la stabilizzazione del governo Conte 2 passi da un ritrovato equilibrio e centralità dell’azione politica di Luigi Di Maio. A questo serve anche la gran cassa sui “facilitatori” e costruttori della riforndazione del Movimento. “Il loro coordinatore sarà Danilo Toninelli”ha annunciato ieri Di Maio. Forse sul Mille proroghe è scappata un po’ la mano anche al premier Conte. A sua volta inebriato dai ripetuti endorsement del segretario Zingaretti, “sarà il candidato premier del Pd in caso di crisi”.

I primi dubbi, anche nel Pd

Il decreto è ancora una bozza che viene rimaneggiata ora dopo ora. E molte posizioni si stanno definendo via via che emergono dettagli figli, a quanto pare, della fretta (la norma autostrade è stata inserita alle 2 del mattino) e anche un po’ dell’approssimazione. Bellanova le ha definite “furbizie condite di inesperienza e a tratti di faciloneria”. I Cinque Stelle sono sempre più convinti nel voler dare il benservito ad Autostrade usando il Milleproroghe (l’avviso di Aspi è uscito ieri sera tardi e rispetto a questo nessuno ha commentato). “Che sia chiaro - ha detto il leader Luigi Di Maio - bisogna avviare un percorso che ci porti alla revoca delle concessioni autostradali. Sono sicuro che il governo darà dimostrazione di compattezza” perchè “per noi questa è una battaglia di civiltà. Serve giustizia per le vittime del ponte Morandi”. Norma “su misura”, quindi, per dare finalmente questo “contentino” alla propaganda dei 5 Stelle. Ma l'alleato Nicola Zingaretti non pare avere le stesse certezze granitiche che erano state a quanto pare condivise dalla ministra De Micheli (favorevole alla revoca). Quanto previsto nel Mille proroghe “non credo sia un primo passo verso la revoca” ha detto il segretario del Pd spiegando che si tratta di “un atto che rende più forte la dimensione pubblica nei confronti dei concessionari” ma che “non vanno fatti giudizi sommari. Una revoca - ha concluso - sarebbe talmente traumatica che ci dovrebbero essere motivi talmente evidenti da dover essere tutti d'accordo”. E a quanto pare, per ora almeno, non è così. Non si sa cosa resterà del Mille proroghe. Intanto s’è visto abbastanza. C’ è stanchezza. Ed è meglio chiuderla qua. Per evitare incidenti peggiori.