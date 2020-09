Bassetti, S. Francesco esempio di vita

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - "In un periodo in cui la Chiesa viene raccontata e interpretata soltanto attraverso le categorie della 'crisi' e dello 'scandalo', l'attualità di san Francesco rappresenta un esempio di vita concreta": lo sottolinea il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nel suo ultimo articolo pubblicato dal settimanale cattolico umbro La Voce, in edicola venerdì 2 ottobre e consultabile sul sito: www.lavoce.it. Lo fa in vista delle celebrazioni per il patrono d'Italia e della visita del Papa, il 3 ottobre, ad Assisi. "Giorgio La Pira, un terziario francescano - afferma ancora Bassetti -, diceva che bisognava 'fare della fede la vita'. L'uomo moderno è invece un idolatra di sé stesso, affamato di potere e denaro. Una fame che può essere saziata soltanto con l'unico pane della vita: la Parola di Dio. Per questo motivo, occorre andare incontro al mondo come il Poverello di Assisi: con in volto la gioia e l'amore disarmante di Gesù. Anche nei piccoli gesti quotidiani, infatti, si può cogliere la straordinaria attualità di Francesco". (ANSA).