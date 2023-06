Barelli, famiglia Berlusconi continuerà ad essere presente in Fi

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "L'intera famiglia Berlusconi, a partire dai figli, ha un ruolo nelle attività imprenditoriali che hanno caratterizzato l'impegno di Silvio Berlusconi. Da parte loro c'è la volontà di portare avanti questa missione, non solo per dovere nei confronti del padre, ma proprio perché c'è grande convinzione e volontà che Forza Italia vada avanti.

Non so se sarà Marina Berlusconi ad esporsi nel partito, l'argomento non è stato ancora toccato. Ciò che so è che, col cuore, la famiglia sarà presente nel partito. Poi, valuteranno loro il modo appropriato per abbracciare questa volontà. Certamente, da parte loro, c'è grande affetto verso coloro che, a fianco del loro papà, hanno portato avanti il progetto politico di Berlusconi". Lo ha detto il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5. (ANSA). .