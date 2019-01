Barbara Serra 'cavaliere' a Londra

(ANSA) - LONDRA, 29 GEN - Barbara Serra, la nota giornalista dell'emittente araba Al Jazeera, è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere della Stella d'Italia, che le è stata consegnata nel corso di una cerimonia dall'ambasciatore d'Italia a Londra, Raffaele Trombetta. La conduttrice televisiva, si legge in una nota diffusa dall'ambasciata, ha ricevuto il titolo conferito dal Presidente della Repubblica "per meriti speciali nella promozione delle relazioni anglo-italiane attraverso il suo lavoro". Inoltre la 'anchorwoman' "si è impegnata, con la sua attività costantemente orientata alla sensibilizzazione sulle condizioni delle minoranze, ad offrire una narrazione più completa di problematiche delicate e spesso controverse, quali l'immigrazione, il terrorismo e la condizione delle donne". Nel corso della sua carriera ventennale, Serra ha lavorato tra Italia, Stati Uniti, Regno Unito e mondo arabo per i telegiornali di Bbc, Sky News, Five News e Al Jazeera English.