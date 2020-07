Banchi, aule e prof: per la scuola è corsa contro il tempo. Ma è caos sugli orari: come cambieranno

Edilizia, nuovi banchi, più organico e più spazi. E' da questi quattro punti chiave che parte l'azione del ministero dell'Istruzione per rifornire le scuole degli strumenti necessari per poter avviare le classi a settembre in tutta sicurezza. Per la ministra Lucia Azzolina gli investimenti devono seguire queste quattro direttrici. Dopo le polemiche dei giorni scorsi relative proprio ai banchi da acquistare per permettere agli scolari e agli studenti il giusto distanziamento in classe durante le lezioni (è stata avviata una gara europea per l'aquisto di 3 milion di banchi ndr), la titolare del dicastero ha fatto il punto a Bologna dove ha incontrato il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna Stefano Versari.

I timori dei presidi

Le tensioni non mancano, soprattutto per via dell'impossibilità in molti casi di reperire l'arredo e gli spazi adeguati. "Gli enti locali devono procurare altre aule, le stanno cercando ma molti istituti non hanno avuto riscontri - dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli - l'altro problema sono i banchi: sentiamo dai produttori di arredi scolastici, che dicono di non farcela, almeno a livello nazionale. Ci stiamo muovendo al limite del tempo disponibile se si fosse partiti prima sarebbe stato meglio; è una lotta contro il tempo, speriamo di farcela altrimenti bisognerà improvvisare e non sempre si riesce".

La professoressa Angela Gadaleta, che guida il liceo Democrito di Casalpalocco, alle porte di Roma, racconta di avere 1285 allievi e una lunga lista d'attesa. "Allo stato attuale - spiega - a settembre ci sarà una didattica mista, parte in presenza parte a distanza; solo in alcune classi potranno essere presenti tutti". La dirigente racconta che ci sono stati diversi trasferimenti di docenti, "abbiamo delle cattedre vacanti, partiremo con un orario ridotto e abbiamo carenza di assistenti amministrativi".

"È lecito, senza essere tacciati di disfattismo, domandarsi come è stato quantificato il fabbisogno di 3 milioni di banchi, per i quali è stato già indetto un bando di gara europeo dal commissario Arcuri, se il ministero dell'Istruzione ha fissato per le 19 di oggi il termine ultimo per l'invio delle richieste da parte dei dirigenti scolastici?", si chiede Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti. "La risposta più plausibile che riusciamo a darci è che, dato il grave ritardo accumulato finora, sia partita una corsa forsennata per dimostrare a tutti i costi l'efficienza dell'Amministrazione e mantenere il punto sulla data del 14 settembre. Ai vertici di viale Trastevere, però, ricordiamo che la fretta è sempre una cattiva consigliera", aggiunge. "Sui banchi si sta trattando la questione con molta superficialità", ribatte la ministra Azzolina.

Difficoltà a reperire nuove aule

Quel che è certo è che negli edifici che ospitano i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie ci sono più spazi e sarà più facile il rientro a settembre in aula; più difficile la situazione alle superiori, spesso collocate, nelle grandi città, in edifici storici, con spazi ristretti in cui è difficile mantenere la distanza. "Il problema - spiega il presidente dell'Associazione presidi di Roma e Lazio - si gioca sugli spazi che saranno recuperati. La situazione è diversa da territorio a territorio: le scuole superiori sono gestite dalle province e dalle città metropolitane. In alcune città, come a Roma, il problema è più forte per il minor attivismo della città metropolitana; in altre, come a Torino, le cose vanno più spedite". Per Rusconi comunque l'arrivo dei banchi monoposto "supergalattici", come li definisce, permette di avere il distanziamento assicurato e quindi più alunni in aula.

Al via le domande per le supplenze

E avrà il via da mercoledì la procedura per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze. Gli aspiranti potranno presentare domanda a partire dalle ore 15.00 di domani, mercoledì 22 luglio 2020, fino alle ore 23.59 del 6 prossimo agosto.

Il caos orari

Ciò che preoccupa è l'orario delle lezioni, che subirà uno stravolgimento. L'obiettivo è garantire le 40 ore settimanali, ma il normale orario 8:30-16:30 diventerà una rarità. Per evitare gli assembramenti, infatti, ingressi e uscite saranno scaglionati. Inoltre potrebbe essere necessario far lezione anche il sabato. Ogni scuola deciderà in base alle necessità e agli spazi a disposizione. Le lezioni di pomeriggio si ridurrebbero. Un problema non certo di poco conto per tutte quelle famiglie con i genitori che lavorano che scelgono il tempo pieno per necessità. Ad esempio, come riporta Il Messaggero, se si decidesse di aprire gli istituti il sabato mattina, le 8 ore di presenza per 5 giorni a settimana diventerebbero 6 ore e mezzo al giorno per 6 giorni. I bambini uscirebbero quindi alle 15. Se l'ingresso venisse anticipato alle 7:30, invece, gli scolari uscirebbero alle 14.

Le altre possibilità

L’orario di ingresso anticipato a partire dalle 7 e scaglionato, la scuola aperta il sabato mattina le lezioni che durano 40-45 minuti al posto dei 55-60 tradizionali sono tre delle principali possibilità da mettere in campo per settembre per riportare tutti in classe. Vale anche il contrario, ovviamente, potrebbe capitare di dover uscire da scuola dopo le 17, se si entra alle 9 ad esempio: in quel caso si ridurrebbe il tempo a casa per i compiti, per lo sport e per le attività extra scolastiche.