Balneari, Camera approva risoluzione maggioranza con 366 voti

Roma, 17 feb. (askanews) - E' stata approvata dall'Aula della Camera, con 366 voti a favore e 42 contrari, la mozione di maggioranza sulla direttiva Bolkestein e le concessioni balneari.La mozione impegna il governo "a continuare a sostenere le necessarie inziative normative volte al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative sociali e sportive al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del suddetto demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuoverne, in coerenza con i principi e con la normativa europea, una maggiore concorrenzialità, tenendo in adeguata considerazione la peculiarità del settore e il patrimonio ambientale".