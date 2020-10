[Il caso] I ballottaggi costringono Pd e M5s a governare. Via libera a decreto Immigrazione e conti pubblici. Esauriti gli alibi

Dai risultati dei ballottaggi nei comuni arriva una preziosa boccata d’aria per il governo. Quel tanto che basta per condurre in porto un Consiglio dei ministri che, con risultati diversi, sarebbe stato certamente più difficile. Il verdetto dei 67 comuni di cui 9 capoluoghi premiano l’alleanza strutturale Pd-M5s in comuni importanti in Lombardia (il centrosinistra vince a Lecco, Legnano, Corsico e Saronno dopo aver già conquistato al primo turno Mantova, Bollate, Segrate e Somma Lombardo), in Campania (Pomigliano d’Arco, Giugliano, Sorrento e Saviano), in Basilicata (a Matera vince il candidato 5Stelle), in Puglia (Adria), in Abruzzo (Chieti e Avezzano) e a Reggio Calabria dove Falcomatà vince al secondo turno contro il candidato di Salvini. La Lega esce bastonata anche a Cascina, comune nel pisano dove nel 2016 era iniziata la “favola” di Susanna Ceccardi.

Sono risultati che mettono a tacere, almeno per qualche ora, gli attacchi furibondi - non a caso scatenati nel weekend dei ballottaggi - dai “puristi” del Movimento, Di Battista e Casaleggio. La “morte nera” - così Dibba sull’alleanza con il Pd - è diventata invece una scommessa vincente. E le minacce di Casaleggio di staccare la spina della piattaforma Rousseau, centro operativo e strategico dei 5 Stelle, non fanno più paura. Alle cinque del pomeriggio le incognite che ancora pesavano sul Consiglio dei ministri previsto in serata si dissolvono in un baleno. Avanti, seppure con preoccupazione, con i numeri complicati della Nota di aggiornamento al bilancio. Avanti, senza le correzioni richieste da Crimi e Di Maio, con il decreto Immigrazione che annulla e riscrive i decreti Sicurezza di Salvini. Una vittoria, senza dubbio, di Zingaretti. Avanti anche con l’inasprimento delle misure di sicurezza per tenere a bada le curve di contagio che invece impensieriscono e non poco il governo.

Solo una tregua

Ma è solo una boccata d’aria. Appunto. Zingaretti e Di Maio convocano nel pomeriggio le rispettive conferenze stampa, a Roma nella sede del Pd il segretario dem, in piazza a Pomigliano il ministro degli Esteri. Esultano, soprattutto il secondo. Ma l’altra faccia dei risultati delle urne è che adesso il governo deve governare. Non ci sono più alibi nè scuse per tirare avanti con i soliti rinvii. Adesso servono soluzioni. I ballottaggi chiudono un anno di Conte 2 sempre insidiato dai propositi di spallate del cenrodestra - le urne certificano il tramonto di Salvini - e dalle incertezze di un’alleanza costruita a tavolino. Levano di torno ogni scusa. Ora per Conte e l’alleanza strutturale di governo comincia la parte più difficile. Come affrontare la prova di una nuova emergenza sanitaria, come far partire i cantieri (al momento non se ne vede uno), come mettere in sicurezza un territorio che affoga e uccide ad ogni temporale, quali sono i progetti esecutivi per il Recovery plan, la riforma fiscale, la messa in sicurezza dei conti pubblici. Come evitare la guerra civile quando a fine anno le aziende potranno licenziare e i soldi per la cassa integrazione saranno finiti. Non c’è assolutamente tempo per festeggiare.

Addio ai decreti Salvini

Dopo un anno e due mesi di promesse e sei mesi di tentativi, il Cdm ha approvato il nuovo decreto Immigrazione. Il ministro Lamorgese era pronta a febbraio, il Covid ha fatto saltare le priorità. Tutto pronto di nuovo a maggio, ma non era ancora il tempo: la imminente campagna elettorale - le regionali dovevano essere a giugno poi sono state rinviate a settembre - ha sconsigliato il realista Conte dal mettere a disposizione di Salvini argomenti facili per la propaganda. Tutto questo ha certamente complicato la vita degli addetti ai lavori nei mesi estivi quando più intense sono le migrazioni e reso più difficile la vita dei migranti arrivati comunque in Italia dove da un anno e mezzo l’accoglienza è stata affidata alla buona volontà di parrocchie e volontariato. “Il Pd ripristina civiltà e diritto” esultano Zingaretti e Orlando rivendicando “un’Italia più umana e più sicura”. Per Teresa Bellanova (Iv) “finisce l’inciviltà” e si chiude “una pagina buia”.

Come ai tempi di Minniti

Se il Presidente della Repubblica nell’agosto 2019 aveva chiesto “importanti correzioni” ai decreti Salvini approvati dal Conte 1, il Conte 2 ha cancellato del tutto quei decreti. Andando, in questo, molto oltre la volontà dei 5 Stelle. Torna il permesso umanitario (era stato abolito), torna il circuito Sprar, cioè quel sistema diffuso di accoglienza di piccoli gruppi gestito dai comuni che attraverso il sistema dell’anagrafe (ristabilito) possono garantire un minimo di inserimento dei nuovi arrivati e, in certi casi, anche nel mondo del lavoro e della scuola. Via le sanzioni amministrative fino a 50 mila euro alle ong e il sequestro delle navi. Restano i divieti e i limiti alla navigazione con multe a comandanti e armatori ma non ci sarà più la confisca. Nei porti italiani si potrà entrare nel rispetto della sicurezza nazionale, dopo aver avvisato le autorità nazionali locali e dei paesi di origine delle imbarcazioni e rispettando le indicazioni delle capitanerie di porto (diventate nel frattempo più severe rispetto all’attività di salvataggio delle Ong). La violazione di queste procedure comporta la contestazione di reati.

Tra ipocrisia e realtà

Dopo il brutale assassinio del giovane Willy a Colleferro, nel decreto è entrato anche il Daspo urbano: divieto di sostare nelle piazze e nei luoghi di ritrovo per chi ha precedenti di spaccio e rissa. Il ministro dell’Interno ha ottenuto il sequestro dei siti web se sono luoghi e mezzo di spaccio. Molti complimenti al ministro Lamorgese. L’unica, va detto, che ieri sera ha preferito non esultare per il decreto che porta la sua firma (e del ministro della Giustizia Bonafede). In realtà c’è poco da esultare: riportare la situazione a come era prima, non significa risolvere il problema degli sbarchi e della gestione dei migranti sul territorio nazionale. La partita con l’Europa si apre e si chiude in continuazione. E Lamorgese sa che per lei la gestione del fenomeno sarà un punto debole se non si trova il modo di rimpatriare ed espellere chi non ha diritto a stare in Italia. Esattamente i punti in cui aveva fallito Salvini che poi cercò di coprire con la chiusura dei porti. Resta poi l’incognita dell’iter di approvazione del decreto in Parlamento. Ieri sera i 5Stelle hanno taciuto. Da oggi dovranno spiegare la capriola per cui nel 2018 hanno votato quei decreti e oggi li hanno cancellati.

I numeri della Nadef

Archiviati i decreti sicurezza, Conte ha aperto il capitolo conti pubblici. E ha prima di tutto condiviso gli obiettivi, già discussi, che stanno dietro i numeri della Nota di aggiornamento (Nadef) che sono i paletti entro i quali si svilupperà la prossima legge di bilancio: sostenere i lavoratori e i settori più colpiti dalla pandemia e per tutto il tempo necessario; valorizzazione dei 209 miliardi del Next Generation Eu per realizzare “un ampio programma di investimenti e riforme di portata e profondità inedite” e portare l'economia italiana “su un sentiero di crescita sostenuta e equilibrata”. E poi la riforma fiscale (ma quella vera non arriverà prima del 2022) per un sistema più equo, efficiente e trasparente e il miglioramento dei conti pubblici. Obiettivi, si potrebbe dire, che rappresentano il minimo sindacale date le condizioni date. Realizzarli sarebbe la vera rivoluzione, più o meno liberale, che l’Italia aspetta da trent’anni.

Prima ancora degli obiettivi, è stata condivisa una premessa: i numeri possono risentire in ogni momento dell’andamento delle pandemia. Nel bene. E nel male.

Tre anni per recuperare

Se va tutto bene, i primi segnali positivi arriveranno nel 2022. Il Prodotto interno lordo dell'Italia nel 2020 dovrebbe registrare un calo del 9% per poi rimbalzare a +6% nel 2021. Nel 2022 il Pil crescerebbe del 3,8% e nel 2023 del 2,5%. Il rapporto debito/Pil, nel 2020 arriverà al 158 per cento (+23,4 punti percentuali), 2,3 punti in più di quello previsto in aprile. Con le misure adottate per far fronte all'emergenza, cioè i cento miliardi di debito, il deficit/Pil del 2020 schizzerà al 10,8% (era 1,6% l’anno scorso).

Sono numeri da far tremare i polsi anche al più cinico governante e leader di turno. Che potrebbero peggiorare se i contagi dovessero crescere: la caduta del Pil passerebbe dal -9 al -10,5 e la crescita nel 2021 si fermerebbe all’1,8% per cento (contro il 5,1 del tendenziale).

Recovery plan in Manovra. Con cautela…

Il testo approvato stanotte spazza ogni residuo dubbio sull’utilizzo o meno dei 209 miliardi europei per finanziare la legge di bilancio 2021 E’ previsto, si legge, “l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal pacchetto Next generation Eu, tra cui quelle dei fondi React-Eu, Sviluppo Rurale e Recovery and Resilience Facility". Prima saranno usate le sovvenzioni (i grants, circa 80 miliardi) e solo in un secondo tempo i prestiti, “il cui utilizzo sarà compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di bilancio”. Nel documento si sottolinea che “le sovvenzioni forniscono uno stimolo fiscale ma sono al contempo neutrali dal punto di vista dei saldi di bilancio”. Basterà per mettere a tacere gli euroscettici e chi ancora fa sorrisi quando si parla di fondi europei? L'impatto complessivo della manovra sul tasso di crescita del Pil è dello 0,9% nel 2021; 0,8% nel 2022 e 0,7% nel 2023. Solo RF impatta per lo 0,3% nel ’21; 0,4% nel ’22; 0,8% nel 2023. Nessun miracolo, a ben vedere.

Altre risorse per la manovra 2021 arriveranno dalla spending review della spesa della Pa; dalla revisione di alcuni sussidi dannosi dal punto di vista ambientale; dal incrementi di gettito derivanti dalla lotta all’evasione e dal maggior utilizzo delle moneta elettronica”.

Riforma del fisco, una promessa

La riforma per un sistema fiscale più equo, trasparente e progressivo è uno dei tormentoni di ogni anno in questi mesi. Quest’anno più che mai sarebbe la volta buona. L’obiettivo primo è la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro per i redditi medi e medio-bassi. Più o meno fino a 40 mila euro. Con quali soldi? Parte dovrebbero arrivare, in via indiretta, grazie agli “spazi fiscali” creati dai fondi del Next Generation Eu. Il grosso arriverà dal contrasto all'evasione fiscale e con una riforma del sistema delle detrazioni e dalla tassazione ambientale.

Ora, se la lotta all’evasione nel 2019 ha dato buoni risultati (15,6 miliardi), nel 2020 ci sarà un calo di 6,7 miliardi rispetto all’anno scorso. La situazione avrebbe andare a migliorare. Nel futuro ci sarà un Fondo alimentato con i soldi recuperati dall’evasione e questo tesoretto sarà destinato solo al taglio delle tasse. Messaggio per tutti i cittadini: più lo Stato recupera dall’evasione, più taglia le tasse. Nel 2020 il peso fiscale comunque crescerà dello 0,1% (42,5). A fine 2023 sarà al 42,6 per cento.

Il tweet del ministro

Il via libera ai nostri conti pubblici arriva a mezzanotte e venti minuti. Come previsto, il vento buono dei ballottaggi ha aiutato la maggioranza a chiudere gli occhi su tante cose. “Il Cdm ha approvato la Nadef - ha scritto poco dopo il ministro Gualtieri - definiamo una strategia economica che punta a far ripartire il Paese con più crescita, investimenti, lavoro. Grazie anche ai fondi europei, disegniamo l'Italia del futuro, più verde, più digitale, più giusta ed inclusiva”. Il futuro è adesso. E qualche risultato va visto il prima possibile.