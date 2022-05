Draghi cita Mattarella, serve nuova Conferenza di Helsinki

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Serve la razionalizzazione della spesa militare in Ue la cui distribuzione è inefficiente: serve una coordinamento degli investimenti in sicurezza. Come detto da Mattarella, nel lungo termine servirà uno sforzo creativo su un modello di conferenza di Helsinki. Occorrerà costruire un quadro internazionale condiviso, per usare le sue parole". Lo afferma il premier Mario Draghi in una informativa al Senato sulla guerra in Ucraina. (ANSA).