Scalfari, Mattarella: punto riferimento lettori, testimone lucido

Roma, 14 lug. (askanews) - "Sono particolarmente addolorato per la scomparsa di Eugenio Scalfari, giornalista, direttore, saggista, uomo politico, testimone lucido e appassionato della nostra storia repubblicana". E' quanto ha affermato, in una nota, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Dai primi passi all'interno di quella grande scuola di giornalismo che fu 'il Mondo', alla direzione dell'Espresso, fino alla fondazione della 'Repubblica', Scalfari ha sempre costituito un punto di riferimento coinvolgente per generazioni di giornalisti, intellettuali, classe politica e un amplissimo numero di lettori. Da sempre convinto assertore dell'etica nella società e del rinnovamento nella vita pubblica, si era magistralmente dedicato, negli ultimi tempi, ai grandi temi esistenziali dell'uomo con la consueta efficacia e profondità di riflessione", ha concluso Mattarella.