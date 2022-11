Napoli, 19 nov. (askanews) - L'assemblea nazionale di Azione, in corso al teatro Politeama a Napoli, ha deliberato con il 92,9% dei voti a favore l'accordo di federazione con il partito di Matteo Renzi Italia Viva. Il 2,4% ha votato in modo contrario mentre gli astenuti sono il 4,7%. Il risultato, praticamente in tempo reale, è stato salutato con un emoticon con pollice in alto da Matteo Renzi sui suoi profili social.