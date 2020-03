[il caso] “Urgente tutelare le aziende quotate in Borsa da speculazioni e arrembaggi”. Il Parlamento chiede misure certe e subito

Ora contiamo i morti, piangiamo le vittime e dobbiamo pensare di rafforzare il sistema sanitario, aumentare i posti di terapia intensiva, dare risorse a medici e infermieri. Magari anche riuscire a produrre in Italia mascherine, quelle vere, guanti e protezioni per chi sta in prima fila. E però qualcuno deve anche, in queste ore, pensare a quel “dopo” che prima o poi arriverà (si spera “prima”): come far ripartire una produzione industriale e manifatturiera che ormai viaggia al 20%; come usciranno da questa crisi i gioielli italiani, le aziende più strategiche; accertarsi che nel frattempo pezzi importanti di queste aziende non siano finite in mani straniere al netto della golden share che però così com’è potrebbe non bastare; come far ripartire settori trainanti per l’economia italia come il turismo, la cultura, i servizi, la ristorazione e tutto l’indotto che questi settori generano intorno a sè, attività che possono anche rimanere congelate due-tre mesi ma poi dovranno essere riaccompagnate alla ripartenza.

L’interrogazione del Pd

Occorre, come ha già annunciato Raffaele Volpi (Lega) presidente del Comitato parlamentare di controllo dei servizi (Copasir), che “il governo individui al più presto strumenti finanziari e legislativi che consentano l’inderogabile difesa degli interessi economici e strategici del paese” nonché “strumenti di dissuasione e deterrenza contro azioni aggressive alle nostre aziende strategiche nazionali”. Si muove il Copasir. E si è mosso il Pd con un’interrogazione parlamentare dei deputati Borghi e Miceli che, in parallelo, osservano come “il sistema produttivo italiano sia molto fragile in questi giorni e nelle ore in cui, a seguito di mal ponderate dichiarazioni (Christine Lagarde, una settimana fa, ndr), sta precipitando la capitalizzazione di molte imprese” e chiedono di “mantenere molto alta l’attenzione sul rischio che vi possano essere operazioni speculative che mirano ad acquistare patrimoni industriali, tecnologici e scientifici nazionali, oltre a marchi storici del 'Made in Italy’”. Anche il Pd chiede di “adottare tutti gli atti necessari a verificare che non vi siano stati atti speculativi in Borsa in connessione con le dichiarazioni rese dalla presidente della Banca Centrale Europea a danno delle imprese a capitalizzazione italiana, tema che aprirebbe a inquietanti scenari sui possibili effetti depressivi sul tessuto produttivo e sui livelli occupazionali legati a potenziali intenti predatori sul mercato”. Il Pd chiede di “preservare gli equilibri di finanza pubblica, la stabilità del sistema finanziario nazionale e la tutela del risparmio”.

“Fare come la Francia”

Il Presidente del Copasir chiede di “valuare opzioni che possano comprendere l'intervento di capitalizzazione, investimenti azionari, fino a giungere a capacità di controllo diretto”. E’ quello che, ad esempio, in Francia ha fatto il ministro economico Bruno Le Maire che, prima ancora di mettere i soldi, ha avvisato eventuali soggetti che potrebbero voler approfittare della situazione per comprare a saldo asset strategici francesi che il governo può arrivare addirittura alla “nazionalizzazione come extrema ratio” in difesa dei propri asset. Il governo, impegnato soprattutto sull’emergenza sanitaria, ha approvato un decreto - il Cura Italia - che sembra essere il primo di una serie che dovrà occuparsi prima di protezione e poi di ripresa economica. Contiene 127 articoli, molti dei quali necessari e intelligenti, altri non così strategici come i 500 milioni ad Alitalia, i 150 milioni alla Farnesina per promuovere il made in Italy, altri milioni alla digitalizzazione probabilmente per creare la app per tracciare e isolare gli italiani contagiati e non (modello Corea del sud e provvedimento già attivo anche in Israele).

Rafforzare lo scudo della golden share

Manca del tutto nel decreto la questione del rafforzamento del meccanismo della Golden share (l’istituto giuridico che blinda nelle mani dello Stato la proprietà di aziende strategiche) di cui pure hanno parlato in questi giorni a palazzo Chigi ma senza averla ancora messa in calendario. Con una Borsa italiana che ha perso il 37 % in un mese - l’andamento peggiore anche rispetto alle piazze asiatiche dove il virus ha scatenato la sua diffusione - un intervento per blindare ulteriormente il meccanismo della Golden share sarebbe urgente. Un colosso come Eni, con 900 miliardi di asset strategici, ha perso qualcosa come il 45% in buona compagnia con Total (-49,2%), Shell (-54%), BP (54%), Exxon (49,9). Ma il mal comune non è, in questo caso, mezzo gaudio. E’ chiaro, osservano gli analisti, che su Eni si è scatenata una speculazione. Così come è chiaro che il prezzo attuale è troppo più basso rispetto al valore reale e che dunque seguiranno acquisti importanti. Ma da parte di chi? Sicuramente la golden share in questo caso rende non scalabile il gruppo. Ma è altrettanto chiaro che occorrerà fare molta attenzione a come è cambiato l’assetto societario. Va detto che tutto il comparto energetico sta scontando, anche, la guerra dei prezzi provocata dallo scontro tra Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti. Due crisi, quella dei prezzi e quella del virus che ha fermato tutto, fabbriche e trasporti, si sono sommate e hanno prodotto la tempesta perfetta.

Controllo dei dati

Ma la speculazione è in atto. Insieme con una paura che rende i mercati fluttuanti e imprevedibli. “Il Covid-19 ha reso l’Italia un territorio di guerra - dice Carmelo Miceli, Pd - un lazzaretto ma anche una zona di scontro mondiale non solo economico ma anche di acquisizione e controllo dei dati”. Già, i dati. Se ne parla molto poco. Ma c’è anche questa battaglia in corso. C’è una sorta di frenesia collettiva per tracciare le persone e arginare così la diffusione del virus, “modello Cina”, “modello Corea del Sud” (l’ha raccomandato ieri, anche Walter Ricciardi, consulente del ministero della Sanità per il virus). Quello coreano ha sicuramente funzionato. Sulla Cina, oltre al fatto che è una dittatura e che sulla diffusione del virus ha molte responsabilità a partire dal primo mese di silenzio, c’è qualche dubbio in più. Ma la domanda è un’altra: una volta raccolti tutti questi dati che noi stessi vorremmo quasi consegnare come se in cambio ricevessimo un vaccino, da chi saranno gestiti? Chi potrà garantire che saranno distrutti un volta utilizzati?

Troppe inquietudini

Ed ecco che a questo punto entra il tema delle borse. A cominciare da quella italiana. Nei giorni più neri dall’8 marzo, la prima chiusura del Paese, il presidente Savona ha consultato il management dei singoli gruppi che stavano perdendo terreno per chiedere se volevano la sospensione. E’ chiaro che non poteva essere la sospensione individuale la soluzione. Il problema è che anche sulla vendita dei titoli allo scoperto “è stato fatto poco e troppo tardi”. Solo giovedì 12 marzo, dopo due giorni di crolli, è stato deciso lo stop delle vendite allo scoperto di 85 titoli tra cui la Lazio, Poste Italiane, Campari, Fiat Chrsyler, Mediobanca, Generali, Pirelli, Unicredit, Ferrari, Telecom Italia, Banca Monte dei Paschi di Siena e Piaggio.

Chiudere tutte le Borse?

L’aria resta speculativa. Di sicuro poi, i numeri di contagiati e decessi, i continui annunci e i successivi provvedimenti sempre più restrittivi - venerdì alle 20 alcune chiusure; altre ancora ieri sera alle 23 questa volta in diretta Facebook sul profilo del premier Conte - non saranno un buon viatico per la riapertura di lunedì mattina. Indecisione, piccoli passi, il tutto mescolato con una buona dose di panico alimentata da un mese di numeri terribili di decessi e contagiati e in cui si parla solo di Covid-19, non possono produrre fiducia e buone sensazioni. E torna, tra gli operatori il tema dello stop alle borse europee. Non solo quella italiana. “Serve un mese di stop alle contrattazioni in tutte le Borse” spiegava ieri in un’intervista Alessandro Benetton, presidente di 21 Invest. Se la sospensione del Patto di Stabilità dovrebbe essere l’inizio di una “risposta forte dell’Europa”, è necessario però fare qualcosa subito contro l’emorragia e il tracollo quotidiano”. Soprattutto perchè di questo passo “gruppi stranieri compreranno le nostre aziende a prezzi risibili”. E si torna così al meccanismo della golden share che il governo ancora non ha affrontato. E alla domanda su chi sta tutelando le nostre aziende da possibili razzie di mercato e speculazioni. Intanto, suggeriscono gli analisti, potrebbero iniziare Bce, la singole Banche centrali e il Fondo monetario, “tutti in campo per normalizzare gli spread a livello pre crisi per non creare problemi al sistema economico e finanziario”.