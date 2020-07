L’ipotesi più probabile è che nelle prossime ore il Consiglio di amministrazione di Atlantia, quindi Benetton, decida di cedere la maggioranza del pacchetto azionario di Autostrade per l’Italia (Aspi) oggi controllata all’88 per cento. Non significherebbe il perentorio “fuori i Benetton dalle nostre autostrade” strillato in questi due anni da inconsapevoli e velleitari dirigenti del Movimento 5 Stelle. Sarebbe però la fine di un’epoca. L’indiscrezione è uscita ieri sera tardi dopo un vertice di tre ore al ministero delle Infrastrutture tra i capi di gabinetto di Mef e Mit e il vertice di Aspi. Si tratterebbe del passo tardivo ma necessario dopo la tragedia del ponte Morandi - 43 morti, concessioni capestro (per lo Stato), investimenti promessi e mai fatti nonostante l’aumento dei pedaggi, manutenzione insufficiente - per chiudere il dossier Autostrade che balla sulla scrivania di Conte da ben 2 anni. Nessuno dei due governi è stato capace di chiuderlo.

Ridiscutere non significa revocare

Se l’indiscrezione, fonti interne al Mit, avrà gambe saremmo di fronte però non ad una revoca bensì ad una ridiscussione della concessione. La differenza è sostanziale e potrebbe non essere sufficiente per i 5 Stelle divisi tra chi, con un minimo di realismo, accetta questa ipotesi e chi invece “o i Benetton vanno sotto il 30% o sarà revoca”. Ma oltre i tecnicismi e gli alterni umori di giornata, la partita Autostrade sta segnando un prima e un dopo dentro la maggioranza. Un tempo dove ciascuno è contro l’altro. E non fa neppure finta del contrario.

Anche contro Conte

Il Pd non perdona alla ministra De Micheli (Pd) di non aver avvisato nessuno nel partito circa la lettera con cui il giorno prima ha incaricato proprio Aspi di procedere al collaudo del nuovo ponte Morandi. Un passaggio necessario che però ha fatto nuovamente ballare la maggioranza. E messo in ombra il tour europeo di Conte. Anche i 5 Stelle non sapevano nulla della lettera di incarico e accusano la ministra e il Pd di aver “lavorato” apposta per metterli in difficoltà con la loro base e i comitati elle vittime prima delle regionali. Nel Pd ce l’hanno con Conte perchè “da un paio di giorni continua a ripetere che siamo in un paradosso”, “una situazione assurda”, accusa i partiti della coalizione di “non aver deciso quando è lui e soltanto lui che deve farlo”, anzi, è Conte che “ha spesso rivendicato la titolarità esclusiva del dossier”. Perchè quindi “non ha deciso e ha tirato la questione così per le lunghe?”.

Con il necessario distacco che si deve avere di fronte ai fenomeni speciali, potremmo dire che siamo alla tempesta perfetta di cui il dossier Aspi è il paradigma. Siamo in campagna elettorale, i partiti della maggioranza lavorano per il proprio consenso, ogni passaggio viene strumentalizzato e drammatizzato. L’election day del 20 settembre sarà un passaggio importantissimo della legislatura: il definitivo taglio dei parlamentari (col referendum) e il disegno dei nuovi collegi elettorali dovrebbero blindare la legislatura anche se tecnicamente una finestra elettorale resta aperta tra gennaio e luglio 2021, prima che scatti il semestre bianco per l’elezione presidenziale. La crisi economica, il rischio di una nuova pandemia peseranno sull’autunno con i numeri che conosciamo e l’Italia dovrà fare una nuova manovra economica molto difficile. Insomma un contesto tale per cui in autunno più che uno scioglimento anticipato delle camere è possibile mettere in conto un rimpasto, con o senza crisi di governo, e un cambio al vertice.

La tempesta perfetta

Insomma, nella tempesta perfetta creata dal caso Autostrade (a cui va anche aggiunto il disagio locale delle code in autostrada per cui il governatore Toti, in campagna elettorale, ha denunciato il governo) Conte ha realizzato per la prima volta che questo dossier potrebbe risultargli fatale. In termini di popolarità. E di permanenza a palazzo Chigi. Ha capito come Aspi possa diventare l’alibi perfetto per essere impallinato tanto al Pd che dai 5 Stelle e dalla leadership di Di Maio che si è messa in sonno ma non si è mai del tutto chiamata fuori dalla guida del Movimento. Ecco perchè Conte ha dato l’ultimatum - “entro la fine della settimana sarà risolta questa faccenda” - ma cerca anche di non restare solo: “Porterò la decisione in Consiglio dei ministri perchè tutto il governo deve assumersi questa responsabilità”. Ma come - commentavano ieri nei capannelli Pd e M5s in modo bipartisan ma separato nel cortile della Camera - il Professore ha voluto gestire il dossier in esclusiva perchè è un giurista, l’ha rinviato finora perchè la decisione non è facile e ora ne vuole condividere la responsabilità?

Riunione interlocutoria

Dopo quarantotto ore di panico, l’ultimatum di Conte è l’unica cosa concreta. Se entro domenica Autostrade per l'Italia non farà al governo una proposta “accettabile e vantaggiosa per lo Stato” la revoca della concessione sarà inevitabile. Le condizioni sono state consegnate ieri durante un vertice convocato in fretta e furia in piazzale della Croce rossa, al ministero delle Infrastrutture. Da una parte del tavolo i capi di gabinetto di Mit e Mef, Alberto Stancanelli e Luigi Carbone, e il segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa, dall'altra gli ad di Autostrade e Atlantia, Roberto Tomasi e Carlo Bertazzo. Due ore di faccia a faccia definite alla fine “interlocutorie”. - si sarebbe affrontato anche il tema della manutenzione. Da notare che è il governo che chiede ad Aspi una soluzione “accettabile e vantaggiosa per lo Stato”. Dunque non esiste una proposta del governo che da qualche ora ha dalla sua la sentenza della Corte (“legittimo escludere Aspi dal rifacimento del ponte”) ma contro ha il testo della concessione datata 2008 e valida fino al 2038 che prevede penali fino a 23 miliardi in caso di revoca. Penali che l’analisi giuridica del premier hanno fatto abbassare (da 23 a 7 miliardi) con l’articolo 35 dell’ultimo Mille proroghe su cui pende l’ennesimo ricorso di Aspi.

La proposta

Proprio la rinuncia a tutti i ricorsi sarebbe una delle condizioni che il governo avrebbe messo sul tavolo della trattativa assieme a un deciso calo delle tariffe, in linea con le indicazioni dell'Autorità dei trasporti, a risorse compensative come penale per il crollo del ponte sul Polcevera (si parla di 3 miliardi), la tratta autostradale gratis per Genova. Atlantia è quotata in borsa e anche ieri il titolo ha perso l’8 per cento. Uno stress finanziario che va avanti da due anni e che prima o poi sarà anche questo messo in conto allo Stato. Un titolo debole è anche un titolo più facilmente aggregabile e quindi oggetto di trattativa. Da qui la parte importante, fondamentale, della trattativa: la cessione da parte dei Benetton della quota di maggioranza di Atlantia. La delegazione del governo ha fatto capire che nessuna trattativa può essere avviata senza la cessione della maggioranza, In caso contrario c’è solo la revoca della concessione. Pur con le relative penali e strascichi di contenziosi. Da notare che al momento il governo non ha una sentenza, nè penale nè civile, che dica che Aspi è responsabile in qualche modo del crollo del ponte.

Conclusa la riunione, in serata sono filtrate appunto le indiscrezioni sulla cessione della maggioranza da parte dei Benetton. La discesa dall’attuale 88 per cento a meno del 50 per cento “avverrebbe attraverso un aumento di capitale” per potare all'ingresso di uno o più soci forti, “con spalle larghe in termini di capacità finanziaria”.

Scambio Aspi-Mes?

Fonti 5 Stelle vicine al governo ieri hanno fatto filtrare che “tutto sommato se Conte tiene duro sulla revoca potrebbe essere più facile per i parlamentari 5 Stelle digerire il Sì al Mes”. Messaggi che le fazioni 5 Stelle consegnano ai media per vedere l’effetto che fanno nella corrente avversaria. Le posizioni in campo non sono chiare. Il Movimento è diviso tra l’ok ai Benetton in minoranza e chi dice “fuori i Benetton da tutto” (giuridicamente impraticabile). Di Battista fa il Dibba: “Conta solo la revoca e revocare non serve come punizione ai Benetton di ieri ma come monito ai Benetton di domani”. Il Pd dice: “Basta rinvii è ora di decidere”. Anche se il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut arriva a dire che “revocare la concessione ad Aspi non è impossibile con una forte attrezzatura giuridica e formale perchè il rischio contenzioso a danno dello Stato è elevato”. Matteo Renzi dice “basta col populismo degli annunci, è il momento di passare dalle chiacchiere ai fatti”. Molto simile alla posizione di Salvini: “Se ci sono gli estremi revochi, altrimenti proroghi. Io non ho il parere legale. Però decidano perchè questo blocco sta sequestrando la Liguria”.

Due settimane di voti pericolosi

Ora il punto è che decidere entro questo fine settimana (come ha detto Conte) espone la maggioranza ad uno stress interno assai rischioso in vista delle votazione nelle prossime settimane: un sacco di nomine importanti tra cui due authority come Agcom e Privacy (14 luglio); il 20 luglio le presidenze di una dozzina di commissioni parlamentari (quelle presiedute dalla Lega); il 15, prima del Consiglio europeo, il Parlamento voterà sul Recovery fund e ci saranno almeno due o tre tentativi di far esprimere l’aula anche sul Mes; continua ad essere rinviato il voto dell’aula del Senato sulla richiesta di processare Salvini per la nave Open arms ma anche questo va fatto prima dell’estate. E non se avesse bastare, c’è anche lo scostamento di bilancio per cui serve la maggioranza assoluta e le opposizioni continuano a dire di non votare se non inizia una vera condivisione delle scelte con il governo.

E pure la legge elettorale (voto in Commissione a partire da martedì), altro tema divisivo per la maggioranza così come i decreti sicurezza. Ieri la Corte Costituzionale ha bocciato un’altra parte dei decreti Salvini, quella per cui un richiedente asilo non può più iscriversi all’anagrafe comunale per accedere ai servizi sociali e sanitari. La Corte ha parlato, tra le altre cose, di “irrazionalità intrinseca delle norma che non agevola le finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza”. Decreti insicurezza, appunto. Stefano Ceccanti, il professore costituzionalista del Pd, ricorda come nel 2018 dai banchi dell’opposizione fu messo in evidenza che “la norma configurava in maniera ideologica, nel senso esatto di falsa coscienza, il diritto di asilo e di sicurezza come in contraddizione tra loro”. Buttare la decisione su Autostrade in mezzo a tutto questo è un po’ come accendere un fiammifero in mezzo alla benzina. Sarebbe meglio non farlo. Ma ora è necessario. Lo ha detto il premier.