Autostrade, in corso Cdm. Allo studio nuova proposta del gruppo

Roma, 15 lug. (askanews) - E' ancora in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri per l'esame del dossier Autostrade. La seduta, iniziata alle 23, è stata sospesa poco prima della mezzanotte per riprendere dopo circa mezz'ora. Prima dell'avvio della riunione di governo era in programma un incontro del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza. Riunione poi saltata.Adesso i ministri stanno esaminando la nuova proposta avanzata dal gruppo che fa capo alla famiglia Benetton.Secondo quanto si apprende da fonti di governo, ci sarebbe una positiva apertura sull'assetto societario (con la maggioranza a Cdp e la graduale uscita di Atlantia) ma restano alcuni punti aperti.In primo luogo la questione della manleva sui risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi. Ma ci sono anche da superare distanze sulle tariffe autostradali e sull'articolo 35 del Milleproroghe, che aveva ridotto l'indennizzo dovuto dallo Stato al concessionario in carica.Aprendo il Consiglio dei ministri Conte, aveva ribadito la 'linea dura': o Aspi accetta entro stasera le condizioni che il governo ha già sottoposto oppure ci sarà la revoca, avrebbe detto, sottolineando che "non si può più tergiversare".