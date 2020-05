Autostrade, finito vertice governo. Ancora non c'è decisione

Roma, 27 mag. (askanews) - Il vertice di governo su Autostrade è stato "interlocutorio", nel senso che al momento non è stata presa una decisione definitiva, che però arriverà "in tempi rapidi". E' quanto si apprende da fonti dell'esecutivo.Alla riunione hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con i ministri Roberto Gualtieri e Paola De Micheli e i capidelegazione della maggioranza: per il Pd Dario Franceschini, Maria Elena Boschi per Iv, Alfonso Bonafede per M5S e Roberto Speranza per Leu. Nel corso dell'incontro è stato fatto un punto sul dossier, su cui ci saranno ulteriori approfondimenti.Nei prossimi giorni è probabile che ci sia una nuova riunione. Già oggi, però, dopo la chiusura delle borse, spiegano le fonti, il governo potrebbe intervenire ufficialmente."Noi del M5s abbiamo sempre chiesto la revoca delle concessioni", ha detto il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, aggiungendo però che "siamo in un governo fatto anche da altre forze politiche. Dobbiamo fare l'uno un passo verso l'altro".