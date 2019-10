Genova, 1 ott. (askanews) - "È in corso il procedimento per la caducazione della concessione. Non faremo sconti ai privati. Perseguiremo l'interesse pubblico". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia, a margine della posa del primo pezzo di impalcato del nuovo ponte di Genova.