Autonomia,Schlein:se governo va avanti stop confronto su riforme

Napoli , 15 lug. (askanews) - "Deve essere un confronto vero, non predeterminato, e abbiamo chiesto per questo una moratoria sull'autonomia differenziata". Così Elly Schlein parlando all'iniziativa del partito in corso a Napoli, sull'apertura al governo per le riforme istituzionali. La segretaria PD evidenzia che "non pensassero di poterci portare al confronto sull'autonomia differenziata mentre avanzano a spallate sull'Autonomia differenziata, avendo scavalcato qualsiasi tipo di dialogo". Sul tema dell'autonomia la Schlein chiede al governo di fermarsi "non andate avanti o farete del male a questo Paese".