Autonomia,Salvini:primo passaggio in Cdm,poi tocca al Parlamento

Milano, 1 feb. (askanews) - Il vicepremier Matteo Salvini non teme un depotenziamento della proposta di riforma sull'autonomia. Ai giornalisti che a margine di un evento a Milano gli chiedevano un commento in merito ha detto: "Arriviamo domani in Consiglio dei ministri. Alle 16 il Cdm, fra gli altri temi, avrà l'autonomia, che significa modernità, efficienza, futuro. Quindi, sono assolutamente felice, soddisfatto e orgoglioso di quello che tutti insieme stiamo facendo".Ai giornalisti che lo incalzavano sul fatto che quella di domani sarà un'approvazione preliminare, ha replicato: "Certo, serve il primo passaggio in Consiglio dei ministri: è fondamentale. Poi il Parlamento dovrà dire la sua, dovranno essere stabiliti i livelli essenziali di prestazione. Quindi, come detto dal ministro Calderoli, il 2023 è l'anno durante il quale tutti porteranno contributi, idee, suggerimenti, miglioramenti e poi si chiuderà la partita".