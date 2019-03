Autonomia, Fico: no scorciatoie, Parlamento protagonista

Roma, 29 mar. (askanews) - "Il tema delle autonomie è talmente importante da rendere ineludibile l'esercizio di un ruolo centrale da parte del Parlamento". Lo afferma il Presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook. "Non è la prima volta che lo dico, ma siccome la domanda sul ruolo del Parlamento in questa procedura mi viene spesso rivolta - com'è capitato anche oggi all'università Iuav di Venezia - ci tengo a ripeterlo. Non ci sarà autonomia aggiuntiva di una Regione - sottoliena Fico - che non passerà per un iter parlamentare forte. Stiamo infatti parlando di competenze legislative e funzioni che passano dallo Stato alle Regioni. Una procedura che la Costituzione prevede ma che può incidere profondamente sulla stessa forma dello Stato, e quindi è chiaro che processi del genere non possono che avvenire nell'ambito di un iter strutturato, approfondito e sostanziale nelle Camere, cioè nei luoghi in cui si esprime la sovranità popolare"."Su un tema del genere - aggiunge il Presidente della Camera - non è possibile pensare di correre o di utilizzare scorciatoie. Ciò significa che il Parlamento non si limiterà a dire solo sì o no, ma sarà protagonista di un percorso ampio e strutturato. Ed è su questo percorso che sto lavorando assieme al presidente del Senato".