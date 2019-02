Autonomia, De Luca: formalizzata richiesta per la Campania

Napoli, 15 feb. (askanews) - La Regione Campania ha formalizzato la richiesta di autonomia differenziata inviando una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è lo stesso governatore campano, Vincenzo De Luca: "Oggi formalizziamo la richiesta di autonomia differenziata anche per la Campania, augurandoci che rispondano".La richiesta fa seguito a quella già inviata in passato con la quale la Regione chiedeva di essere coinvolta al tavolo delle autonomie. Una risposta che - secondo quanto si apprende - non è mai arrivata. "Abbiamo chiesto un mese fa di essere associati alla discussione che riguarda il Veneto, la Lombardia e l'Emilia perché - ha spiegato De Luca - le decisioni di finanza pubblica che si prendono per queste Regioni hanno una ricaduta su tutto il sistema delle Regioni", ha concluso.