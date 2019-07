Autonomia, a Chigi vertice tra Conte, Di Maio e Salvini

Roma, 8 lug. (askanews) - L'agenda politica è dedicata oggi all'autonomia differenziata. Alle 14, a palazzo Chigi, si riuniranno il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e i due sottosegretari Giancarlo Giorgetti e Stefano Buffagni. Obiettivo, cercare di fare un passo avanti sui provvedimenti che riguardano Lombardia, Veneto e Emilia Romagna che da diversi sono sono bloccati. L'autonomia è prevista nel contratto di governo ma diversi sono i nodi ancora non sciolti, che potrebbero mettere a rischio, secondo il M5s, l'unitarietà della Repubblica, mentre la Lega insiste, soprattutto nel Veneto, per far sì che i governatori abbiano maggiori margini decisionali e gestionali.Il tavolo di oggi dovrebbe occuparsi del tema più spinoso, quello della scuola. L'autonomia su questa materia rischia di spaccare un asse, quello appunto del sistema scolastico, che ha sempre rappresentato il Paese nel suo complesso. Potrebbero passare alle Regioni, oltre alle risorse, anche le decisioni sui piani di studio, i programmi, gli orari, il contratto di lavoro del personale potrebbe diventare regionale, insieme al reclutamento dei dirigenti. Si tratta ora di trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza di inserire l'istruzione nelle funzioni che le Regioni hanno richiesto di gestire autonomamente, e il dettato costituzionale che tutela lo spirito unitario.I disegni di legge sull'autonomia, uno per ciascuna regione, dovranno poi passare all'esame del Parlamento, che potrà emendarli, e per l'approvazione in Aula è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Obiettivo della Lega è accelerare per far sì che i disegni di legge non subiscano forti rallentamenti con la sessione di bilancio.