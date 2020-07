[Il retroscena] L’aut-aut di Conte al Pd: “Sulle Semplificazioni dobbiamo fare sul serio. Altrimenti salta tutto'

Ieri mattina stava per saltare tutto. “Se viene fuori una riforma annacquata, dimezzata, se continuate a togliere pezzi e a mettere veti, ritiro tutto e faccio saltare il Consiglio dei ministri…” ha sbattuto i pugni il premier Conte rivolto alla nervosa delegazione Pd guidata dal vicesegretario Orlando, dall’ex ministro Madia e dall’onorevole Braga. Franceschini, che aveva fatto scintille il giorno prima, non si è neppure collegato da remoto. Poi tra passeggiate romane (del premier), provocazioni di Orlando (“calendarizzare la legge elettorale entro luglio come da accordo di programma”), boatos dal Nazareno (“una fetta di Pd, quella legata ai Ds, vuole andare a votare in autunno”), l’intervista di Berlusconi con quell’offerta diabolica “pronti ad entrare al governo con una nuova maggioranza” che ha fatto andare ai matti Salvini, alla fine è stato messo un cerotto. Un supercerotto. A metà pomeriggio il segretario del pd Nicola Zingaretti è andato a palazzo Chigi e ha incontrato Conte. “Dialogo positivo dopo le incomprensioni. Il governo ha la forza di decidere e di fare le cose” è stato il bollettino serale del Nazareno. Ma anche le ultime 24 ore dimostrano che la navigazione della maggioranza ha una rotta troppo incerta. Per motivi oggettivi, la crisi economica più grave dal secondo dopoguerra. E per motivi di tenuta politica, gelosie interne, assenza di una vera leadership che non necessita di essere continuamente rassicurata e scarsa visione del futuro.

La zampata di Silvio

La giornata viene subito segnata dall’intervista di Silvio Berlusconi a Repubblica: “La crisi è grave: siamo pronti ad entrare al governo con una nuova maggioranza”. Oltre il titolo, il Cavaliere spiega di “non credere che esistano le condizioni per un esecutivo di unità nazionale”. Tuttavia, se “in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, avrebbe verificata prima di tutto con i nostri alleati”.

Non sono concetti molto diversi da quelli già espressi nelle ultime settimane in cui il Cavaliere si è rimesso a fare politica, dirige i fatti (ad esempio la questione giustizia e processi “condizionati”) nei tempi giusti e a proprio uso e consumo, ha assunto una posizione sul Mes (“dobbiamo prendere quei soldi, ci servono”) che lo distingue dal resto del centrodestra ed ha, rispetto a Conte, un atteggiamento più collaborativo ed istituzionale. Ma ogni giorno ha la sua pena. E le sensibilità cambiano a seconda delle giornate. Dunque quell’intervista sparata ieri ha creato scompiglio. E mandato su tutte le furie Salvini:“La via maestra sono le elezioni. La posizione di Forza Italia sul Mes va contro l’interesse nazionale”. E’ guerra. Ma i pontieri azzurro-verdi hanno lavorato tutto il giorno per sminare, spiegare, smussare. La cosa sarà derubricata lungo la giornata a “scivolone”, poi a “fraintendimento” fino a “il governo di unità nazionale è una fake news” (Gelmini). A metà pomeriggio persino Salvini ha sotterrato l’ascia di guerra: “Incidente chiuso, anzi, mai aperto. Se Forza Italia è contro l’inciucio, allora siamo d’accordo”. Ma questa dinamica così fragile e vivace all’interno dell’opposizione conferma che anche il cartello di centrodestra può implodere sul nulla.

Vertice di maggioranza non stop

A mezzanotte il preconsiglio iniziato nel pomeriggio era ancora in corso. Dopo altre tre riunioni di maggioranza nei giorni precedenti è stata esaminata circa la metà dell’articolato. E’molto difficile che l’esame si concluda entro oggi e si possa andare in Consiglio dei ministri entro il fine settimana. Come promesso.

Accerchiato da destra e da sinistra, con Forza Italia che fa l’occhiolino da destra alla possibilità di un esecutivo diverso (a cominciare dal premier) e il Pd in pressing sul premier perchè “smetta di prendere tempo e cominci finalmente a fare”, Conte ha capito da qualche giorno che non può più rinviare. E che deve portare a casa i risultati almeno lì dove rischia di meno. Non il Mes, quindi, ma il decreto Semplificazioni, appunto. “Dobbiamo correre, non abbiamo più tempo, lo strumento più idoneo è il decreto Semplificazioni” insiste da martedì il premier.

Ora però quei 48 articoli sono a loro modo una vera rivoluzione. Dagli appalti (senza più i vincoli del codice degli appalti del 2016) alla pubblica amministrazione, digitalizzata e quindi con con meno burocrazia e perdite di tempo. Dalla riforma dell’abuso di ufficio (reato più definito e quindi più difficile da contestare) a quella del danno erariale (solo per dolo e non più per colpa) in modo che non firmare, non assumere decisioni, sia per un amministratore più penalizzante che firmare.

La doppia minaccia

I nodi da sciogliere sono stati tanti e ne restano almeno altrettanti. Più volte in queste ore intorno al grande tavolo della sala Verde, al terzo piano di palazzo Chigi - luogo simbolo delle lunghe trattative con i sindacati - la trattativa ha rischiato di bloccarsi. Conte ha giocato alternativamente due carte. La prima ha il sapore del “ricatto europeo”. Nei prossimi giorni Conte inizia un minitour europeo, prima Lisbona e Madrid (7-8) poi Berlino, a tu per tu con Angela Merkel. “E io - ha ammonito Conte - devo portare questa importante riforma in Europa per dimostrare che facciamo sul serio”. Recovery fund, tempi e modi e quanto, e Mes saranno gli argomenti del primo viaggio europeo dopo il lockdown. La seconda carta usata per fare leva sui partiti della coalizione è stata la “minaccia” di far saltare tutto. “Se mi costringete ad annacquare il testo, non porto la riforma al Consiglio dei ministri” ha detto. Lasciando capire che un secondo dopo sale al Quirinale a rimettere il mandato. Le minacce/richieste hanno fatto effetto.

Tutti pazzi per la lista delle opere

Così l’esame del decreto Semplificazioni va avanti. Ma meno velocemente del previsto. Oltre al condono (articolo 10, stralciato, tutti d’accordo tranne Conte), Franceschini ha “perso” la battaglia per nuove assunzioni nel settore dei beni culturali e il Pd ha perso quella sui pieni poteri ai commissari (non li voleva ma li avranno) e quella sulla lista delle opere e dei cantieri da far partire il prima possibile. Ore di discussioni per decidere se allegare al decreto un Dpcm con la lista delle opere. “Indispensabile” secondo Iv e M5s. Solo uno strumento di “consenso” è l’accusa del Pd. In effetti è un po’ dura immaginare un decreto che Semplifica gli appalti in deroga per tutto il 2021 e deve far correre il Paese senza indicare quali opere. Conte si è schierato a favore della lista (si dovrebbe partire da quella del Piano shock di Iv) e ha fatto la voce grossa. Fino a minacciare il ritiro del decreto e le relative conseguenze. In risposta la delegazione Pd ha fatto notare al premier che “non serve avere tutta questa fretta visto che il Consiglio europeo sarà a metà mese…”. Come dire che non serve accelerare troppo con il testo sulle Semplificazioni. Anche perchè mentre il vertice era in corso nella sala Verde di palazzo Chigi, il presidente dell’Anac Merloni presentava a Montecitorio la relazione annuale e spiegava che “non è così si semplifica”, che non è il codice degli appalti che rallenta bensì “un’amministrazione carente, un numero di centri di spesa insostenibile e una quantità di leggi pari a nessuno paese occidentale”.

La passeggiata romana

Nervoso e indispettito per la melina a firma, questa volta, Pd, di fronte ad un inedito asse Iv e 5 Stelle (silenti anche sulla riforma dell’abuso di ufficio che Iv voleva stralciare ma Conte ha detto no), il premier ha deciso all’ora di pranzo di sospendere i lavori e andare a mangiare un boccone fuori dal palazzo. Fare due passi. Cosa che decide di fare quando vuole mandare messaggi. A tutti: maggioranza e opposizioni. La passeggiata romana del premier - piatto di bresaola con scaglie di parmigiano in una trattoria vicino a via del Corso - aveva tanti obiettivi: togliere spazio alle opposizioni che con l’intervista a Berlusconi stavano fino a quel momento occupando il dibattito politico di giornata con scenari del sesto tipo; mandare messaggi al Pd, della serie far vedere la popolarità di Conte; rassicurare se stesso mostrandosi sorridente tra cittadini e commercianti, disponibile con chi gli ha chiesto conto di non aver ricevuto nè la Cig nè altri ammortizzatori. Conte ha passato una quarantina di minuti tra le stradine e il Corso, ha preso personalmente nomi, cognomi e numeri di telefono di alcuni ristoratori e commercianti in difficoltà. “Parlerò io con le banche per capire” ha promesso.

Missione compiuta. Raggiunti i tre target. Più il quarto, operazione Simpatia: di fronte alle avance di una sua ex allieva con prendisole giallo e cappello di paglia a larghe tese che gli chiedeva un selfie con alcune opzioni esibizionistiche (“dovrei togliere slip e reggiseno”), Conte è rimasto perplesso una frazione di secondo e ha accettato il selfie pretendendo però il rispetto della distanza. Se l’è cavata con un certo aplomb. Anche perchè la ragazza si è svelata essere una provocatrice di professione.

Messaggio a Zingaretti

Scippata la scena a Berlusconi, era necessario per Conte rispondere a Zingaretti che da sabato scorso lo martella senza pietà ogni giorno. “Nessun gelo con il segretario del Pd, anzi, sapete che c’è, guardate vi do una notizia - ha lasciato cadere durante la passeggiate - lo incontro più tardi a palazzo Chigi…”. La visita doveva restare segreta visto che lo staff del segretario dem l’ha smentita finchè ha potuto. “Un momento di chiarezza necessario” è stato spiegato dal Nazareno perchè “la dirigenza del partito non gradisce chi vuole accreditare l'immagine di un partito che frena e vuole la palude”. Cosa che sul decreto Semplificazioni è sembrato fare più il Pd che i 5 Stelle allineati in tutto e per tutto ai desiderata di Conte.

Il Pd è diviso. Dell’assemblea di luglio non si parla più eppure c’è un piano per una diversa segretaria che passa da Bonaccini ma immagina anche Delrio e l’ingresso del segretario uscente al governo. Gli ultimatum di Zingaretti a Conte sono a loro volta messaggi interni. Anche perchè il piano famoso - l’alleanza organica e strutturale con i 5 Stelle con Conte premier - stenta a concretizzarsi. Come dimostrano le dinamiche sulle regionali: Pd e 5 Stelle non vanno insieme in cinque regioni su sei e la sesta, la Liguria, è una storia ancora molto lontana da essere chiusa.

Luglio da incubo

Conte e Zingaretti ieri alla fine hanno provato ancora una volta a stringere i bulloni dell’alleanza. Ma le viti sono e restano spanate. E ci sono troppi stress test prima di agosto: decreto Rilancio; la convenzione con Autostrade e il rischio che l’8 luglio la Consulta dia ragione ad Aspi; il terzo scostamento di bilancio per cui servono anche i voti delle opposizioni; il 14 luglio il rinnovo di presidenze di commissione parlamentare e delle Authority; il 15 luglio il voto sulle comunicazioni prima del Consiglio europeo decisivo per il Recovery fund. Da ieri il Pd insiste anche per la legge elettorale, un proporzionale con sbarramento al 5 fatto apposta, pare, per mettere in difficoltà Renzi. Un percorso per cui sarebbe più utile una carrozzeria nuova anzichè una stretta di bulloni.