Roma, 5 ago. (askanews) - L'aula del Senato ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Leu e Pd al decreto sicurezza bis. I sì sono stati solo 53, i no 217 (oltre a M5s e Lega hanno votato no anche Fi e Fdi), 2 gli astenuti. Si passa ora alla discussione generale del provvedimento che è approdato in aula senza relatore. Gli iscritti a parlare finora sono 26.