Roma, 14 mag. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato il dl lockdown, il decreto 19 del 25 marzo 2020, che ha predisposto limiti e divieti per contenere i contagi da coronavirus, recependo i primi Dpcm di palazzo Chigi. I voti a favore sono stati 241, i contrari 166. Ora il decreto passa all'esame del Senato per la definitiva conversione in legge.