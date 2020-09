Le sorti del governo si giocano alle Regionali e non al referendum. Attese e timori dei principali leader in campo

Finalmente, si vota! Dopo mesi di sondaggi, ecco le prime elezioni segnate dalla pandemia e svolte in piena era Covid, con tutte le preoccupazioni del caso, ma anche con gli stessi problemi delle… scuole: presidenti di seggio e scrutatori latitanti che non si presentano, problemi per organizzare i seggi speciali per far votare chi è affetto da Covid, Protezione civile e vigili urbani costretti a supplire.

In palio, come si sa, c’è un referendum costituzionale confermativo, per il quale si vota in tutto il territorio nazionale e che non prevede il raggiungimento di un quorum (il quesito è sulla riduzione del numero dei parlamentari da 945 a 600: si risponde con un sì o un no), la guida di sette regioni (una a statuto speciale, la Valle d’Aosta, e sei a statuto ordinario: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e quella di 957 Comuni. Dal risultato di questo election day, diviso in due giorni (domenica e lunedì) dipenderanno, però, anche gli equilibri nella maggioranza e forse la vita stessa del governo.

Gli equilibri del governo appesi al voto nelle Regioni

Certo, se la politica seguisse soltanto la logica, il governo di Giuseppe Conte non subirebbe contraccolpi dal voto, qualsiasi siano i risultati. E per due ragioni. La prima: il premier, che si è tenuto ben distante dalla campagna elettorale, è riuscito in luglio a staccare a Bruxelles un assegno da 209 miliardi per la ricostruzione post-pandemia e il rilancio socio-economico dell’Italia. E la forza e l’inerzia di questa valanga di fondi è tale, che nessun leader rosso-giallo (e neppure le Cancellerie europee) vorrebbe una crisi che ritarderebbe la redazione del Recovery plan per non dire che passerebbe nelle mani degli euroscettici sovranisti Salvini e Meloni la gestione del ‘tesoretto’ europeo. La seconda ragione: nel 2022 si eleggerà il nuovo capo dello Stato e non c’è un solo esponente dem, grillino, renziano o di Leu disposto ad affrontare l’azzardo di elezioni politiche anticipate che, molto probabilmente, consegnerebbero al centrodestra le carte per scegliere il successore di Sergio Mattarella.

Eppure, una crisi di governo del Conte-bis, anche se decisamente improbabile, non è del tutto da escludere. Non tanto nell’ipotesi (al momento fuori dai radar) che vincesse il “no” nel referendum per il taglio dei parlamentari: per i 5Stelle - che hanno già messo in conto una nuova batosta alle regionali - il colpo sarebbe così devastante che, dicono loro stessi, “i nostri peones grillini si trincererebbero in Parlamento, certi di non tornarci, e si aggrapperebbero con le unghie e con i denti al governo”. A innescare la crisi potrebbe essere essere, invece, la vittoria in Toscana della leghista Susanna Ceccardi, data dai sondaggi in un testa a testa con il candidato del centrosinistra, Eugenio Giani.

Zingaretti sul voto ci ha messo la faccia. E se cade il Pd…



“E questo perché” - spiega un esponente del Pd vicino al leader Nicola Zingaretti, “il segretario ci ha messo la faccia, ha lottato come un leone per provare a stringere l’alleanza con i 5Stelle. E non ha davvero alcuna colpa. Tanto più che Giani è stato scelto da Renzi e Luca Lotti. Ma la Toscana ha il valore simbolico che ebbe l’Emilia-Romagna, è una sorta di trincea. Se perdiamo la roccaforte rossa, amministrata da 50 anni dalla sinistra, può crollare tutto...”.

Ecco il punto: il rischio che il Pd esca in macerie, ‘destabilizzato’ dal voto e avviluppato in una resa dei conti interna, peraltro già avviata, dagli esiti imprevedibili. Ci sarebbero richieste a raffica di dimissioni di Zingaretti. Un congresso da fissare e poi celebrare. Un aspirante segretario, il governatore emiliano Stefano Bonaccini, già da tempo ai nastri di partenza. “E se questo accade”, sospira un ministro del Pd, “una crisi di governo non è da escludere, considerata anche la scelta dei 5Stelle di farci la guerra ovunque, tranne che in Liguria: con un presunto alleato che si fa nemico e ti fa perdere, sarebbe difficile continuare a governare...”. Per dirla proprio con Zingaretti: “Non si può stare al governo da avversari”.

Diverso sarebbe se la Toscana restasse rossa. Se, come spera il segretario dem, scattasse il voto utile, ovvero il voto disgiunto. Con gli elettori grillini che, per non far vincere i candidati della destra, scegliessero Giani in Toscana, Maurizio Mangialardi nelle Marche e Michele Emiliano in Puglia, tutte Regioni (oggi amministrate dal centrosinistra) in bilico come la Toscana.

Le variabili: 4 a 2 per il centrosinistra, il centrodestra o pareggio 3 a 3 o sconfitta del Pd per 5 a 1?

Se finisse così, il risultato finale sarebbe un 4 a 2. Veneto e Liguria, dove i governatori uscenti Luca Zaia e Giovanni Toti vengono dati saldamente in testa, al centrodestra. Toscana, Marche, Puglia e Campania (Enzo De Luca non sembra avere rivali) al centrosinistra. Che è poi la fotografia della situazione presente. Un clamoroso successo. “Ma anche un pareggio, un 3 a 3”, dice un altro ministro del Pd, “sarebbe un ottimo risultato”. E’ possibile, ma non probabile. I pronostici dicono che, invece, potrebbe essere il centrodestra a spuntarla per 4 a 2, lasciando al centrosinistra solo Toscana e Campania. In ogni caso, per il Pd, l’importante è evitare il 5 a 1, con la sola Campania ancora sinistra. In questo caso, altro che rimpasto o tagliando di governo, rischierebbe di venire giù tutto”.

Ma il voto dirà anche se sono mutati i rapporti di forza all’interno del centrodestra, dopo che per tutta l’estate i sondaggi hanno arriso a Fratelli d’Italia a scapito della Lega che, se vincesse in Toscana, riporterebbe Salvini alla ribalta. Giorgia Meloni da settimane chiede lo scioglimento delle Camere, chiamando in causa il presidente Mattarella, se dovesse finire 5-1 per il centrodestra. E le regionali sono la prova della verità anche per Matteo Renzi. È stato lui a imporre, di fatto, Giani in Toscana mentre in Puglia e in Liguria e anche in Veneto, ha deciso di non sostenere il centrosinistra, presentandosi con propri candidati.



Insomma, a partire da stasera la maggioranza giallorossa rischia di andare incontro, nella migliore delle ipotesi, a settimane di tensioni post-voto dall’esito imprevedibile. Ma ora vediamo i vari protagonisti e leader di partito e governo davanti ai due scenari possibili: ‘vince se’ e ‘perde se’…

Il ruolo scomodo di Giuseppe Conte

Paradossalmente, il premier può sperare di restare dov’è anche se il centrosinistra perdesse 5 a 1 e il M5s scendesse a percentuali sotto il 10%. Sono i vantaggi del non essere un leader politico, ma un quasi tecnico. E infatti Conte si è inabissato durante la campagna elettorale, è scomparso, per affermare il principio che il governo non c’entra niente con le Regionali. Ma neanche Conte potrà evitare conseguenze politiche in caso di sconfitta. Se con un 3 a 3 canterebbe vittoria, un 4 a 2, col Pd che tiene solo Campania e Toscana, rafforzerebbe la spinta per un rimpasto. Con un cinque a uno, e la caduta della Toscana rossa, il ricambio potrebbe essere così radicale da richiedere una vera e propria crisi di governo. Ma con il Recovery fund in ballo, Conte potrebbe persino succedere a sé stesso.

Conte VINCE SE… il quadro resta immobile





L’avvocato del Popolo vince se il Pd difende la Toscana e se i 5S non perdono il referendum, cioè se il quadro resta immobile: tutti gli alleati sarebbero troppo deboli per sfilarsi, nessuno troppo forte da poter chiedere la sua testa.



Conte PERDE SE… si destabilizzano 5s e Pd



Un trionfo del centrodestra può destabilizzare il Pd e annientare il Movimento. Se la Toscana diventa leghista, salta la segreteria di Zingaretti e crolla l’asse che ha tenuto in piedi i giallorossi. Conte diventerebbe il bersaglio mobile di chi lavora a nuovi equilibri per gestire il Recovery Fund. L’esito, in questo scenario, aprirebbe le porte a un nuovo garante della stabilità interna e del rapporto con la Ue, cioè quel Draghi che Conte vive come la peste alle porte.

Zingaretti stavolta si gioca tutto

Su una cosa il segretario del Pd ha ragione: è il Pd il perno di tutto, delle alleanze e del governo. Ma se salta la Toscana, l’ultima ridotta rossa del Pd dopo l’Emilia, non salta solo lui e il Pd, ma anche il governo. Inoltre, anche salvando Toscana e Campania, la posizione del segretario resterebbe debole, e forse solo un suo passaggio al governo renderebbe più indolore un prossimo cambio alla segreteria. Come spesso è accaduto, insomma, una crisi nel Pd aprirebbe la strada a una crisi di governo, quantomeno a un rimpasto. Del resto, il Pd non ha alternative: vuole arrivare ad eleggere il prossimo Capo dello Stato con questo Parlamento e gestire i finanziamenti del Recovery Fund. Quindi, il Pd ha bisogno di tempo, tra cui quello per approvare una nuova legge elettorale proporzionale che tagli le unghie alle destre e faciliti nuove alleanze con M5s. Impossibile che voglia cambiare governo, premier e alleati. Possibile che chieda un Conte ter dagli assetti tutti nuovi.

Zingaretti VINCE SE… blinda tre Regioni

A Zingaretti, dunque, serve il successo in almeno tre Regioni per blindare la sua leadership dagli assalti interni e provare ad alzare la voce con un governo che fin qui ha respinto o rinviato quasi tutte le principali richieste del Pd.



Zingaretti PERDE SE… subisce il 5-1

Il 5-1 per il centrodestra significherebbe, invece, che, delle quattro Regioni ora in mano al centrosinistra, solo la Campania è stata conservata e, soprattutto, vorrebbe dire aver perso la Toscana, una sconfitta dal valore simbolico enorme e un colpo forse definitivo alla sua segreteria. Anche un 4-2 sarebbe di difficile gestione se le due Regioni vinte fossero Campania e Puglia e non anche la Toscana. Gli avversari interni attribuirebbero il risultato positivo alla forza personale dei governatori uscenti e le sconfitte a lui.





Luigi Di Maio attende, sornione, le sconfitte altrui…

L’ex leader e aspirante futuro leader del M5S ha ricevuto un regalo inaspettato dai promotori del referendum sul taglio dei parlamentari. Vorrebbe intestarsi un successo del Sì, uno dei pochi obiettivi storici pentastellati che sta per realizzarsi, e far dimenticare l’assai probabile insuccesso nelle Regionali. Ma se andassero male entrambe le consultazioni (il No fa un buon risultato e sfiora il colpaccio e il Movimento scende sotto il 10%), può aprirsi la strada alternativa di quel ‘ritorno alle origini’ che metterebbe Di Maio in un angolo e rilancerebbe Di Battista. In questo caso, però, la caduta di Di Maio porterebbe con sé la caduta di Conte e del suo governo. Una doppia debacle.

Di Maio VINCE SE… c'è un trionfo del Sì

L’asticella per Luigi Di Maio è, dunque, fissata nella vittoria al referendum: anche per lui sarebbe una vittoria. Ovviamente più è alto l’eventuale distacco dal No, più l’ex capo politico dell’M5S potrà far valere il suo successo. Inoltre, potrebbe far finta che la probabile débâcle del suo partito alle elezioni regionali non sia una sua responsabilità.



Di Maio PERDE SE… il premier resta centrale

Se gli italiani bocciassero il taglio dei parlamentari, questo si che sarebbe una pietra tombale sulle sue aspettative e su quelle dei grillini. L’M5S non esisterebbe più. Ma la partita per Di Maio è anche un’altra: perde se i risultati non determinano un nuovo equilibrio politico in cui Giuseppe Conte è meno centrale perché in questo voto c’è anche una “competition” interna tra Di Maio e l’attuale premier.





Salvini si gioca tutto sulla Toscana

Se Salvini non vince bene e ovunque, è probabile che non sia più lui il leader indiscusso del centrodestra. Le insidie sono due: la Meloni, che può prendere due governatori regionali, in Marche e Puglia; e la Toscana, dove può perdere l’unica sua candidata. Zaia in Veneto, infatti, è una specie di leader regionale alla bavarese che non risponde a lui. Poi c’è la competizione tra Lega e Fratelli d’Italia. Questi ultimi puntano a raggiungere e superare il Carroccio nelle regioni del Sud. Se Salvini vuole respingere l’assalto deve rimanere di gran lunga primo partito del centrodestra in tutte le regioni dove si vota, e primo partito in assoluto.

Salvini VINCE SE… espugna la Toscana

Salvini vince se ribalta la sconfitta in Emilia-Romagna. Il leader leghista ha scommesso su una sua fedelissima, l’eurodeputata trentenne Susanna Ceccardi, partita come un outsider. Un azzardo. Salvini diventerà il trionfatore delle elezioni se espugnerà una regione rossa da mezzo secolo. Vanterebbe in parte come sua anche la vittoria del Sì al referendum, dato che ne ha sostenuto le ragioni nonostante l’opinione contraria di Giorgetti e di molti altri big leghisti.



Salvini PERDE SE… conferma il crollo dei sondaggi

Se non riesce a fermare il crollo nei sondaggi (dal 34 delle Europee del 2019 al 24-25 di queste settimane) e perde la Toscana, la sua leadership è in pericolo. Se si combinassero le sconfitte in Toscana e il trionfo di Zaia, più la vittoria di Meloni in Puglia e Marche, la sua leadership entra in crisi.





Giorgia Meloni può vincere tutto con i suoi candidati

Giorgia Meloni è a un bivio a queste elezioni. Ha scelto e imposto Fitto in Puglia, un ex dc. Vuole uscire dai confini della destra: sa che c’è un voto anti-sinistra infastidito dai toni di Salvini e orfano dei fasti di Berlusconi. Se ci riesce, ha vinto, ma un mancato sfondamento la farebbe ritornare alla ‘sindrome Fini’ di chi non ha mai superato il 10-15%.

Meloni VINCE SE… fa l'en plein in Puglia e Marche





Se il centrodestra dovesse prevalere sia nelle Marche sia in Puglia, dove lei è riuscita a strappare la candidatura per due fedelissimi — Francesco Acquaroli e Raffaele Fitto —Meloni fa bingo. Non solo verrebbe certificata la sua crescita esponenziale nelle urne, dove finora non ha mai superato il 7%, ma surclasserebbe FI prendendo forza per lanciare l’Opa anti-Salvini alla guida della coalizione.



Meloni PERDE SE… soccombe nel derby con Salvini





Ma se l’obiettivo è la leadership del centrodestra, moltiplicare i voti di FdI non basterà a compensare la sconfitta anche in una sola delle due regioni ipotecate da Meloni. Vincere le Marche ma non la Puglia verrebbe considerato un pareggio. Conquistare la Puglia e perdere le Marche, una mezza vittoria. Se invece il Pd le tenesse entrambe, sarebbe una débâcle. Sempre che Salvini non espugni la Toscana: in tal caso, addio sogni di gloria.





Matteo Renzi si gioca la sua sopravvivenza

Renzi si batte per la sopravvivenza: deve affermare che Italia Viva è viva. Per farlo in Toscana ha voluto scegliere il candidato, Eugenio Giani, un renziano rimasto nel Pd. Se per caso questi dovesse perdere, perderebbe anche Renzi. Allo stesso tempo, si è presentato da solo in Puglia. Se per caso dovesse perdere Emiliano, il Pd darebbe la colpa al candidato di disturbo renziano e ai voti che gli ha sottratto. Non è chiaro se Renzi insegua una ipotesi centrista o stia contando i suoi voti per poi rientrare nel centrosinistra. La soluzione toscana milita per la seconda ipotesi, insieme alla Campania, dove Renzi sostiene De Luca, e alle Marche; la soluzione pugliese, veneta e ligure, dove pure corre da solo, per la prima. In ogni caso, Renzi ha bisogno di voti ‘veri’.

Renzi VINCE SE… è decisivo nella sua regione

Il primo obiettivo è, dunque, di essere decisivo in casa sua. Se in Toscana la lista di Italia Viva prendesse una percentuale sufficiente a essere determinante, per la vittoria di Giani, l’ex premier è pronto a rivendicarla: il 6%, il 5%, mentre il 10% sognato resta un miraggio. L’importante è che quei voti siano decisivi. La felicità? Che in Puglia Ivan Scalfarotto superi il 5% ma è mission impossible.



Renzi PERDE SE… resta inchiodato al 3 per cento

Italia Viva, in Parlamento, è sovradimensionata rispetto al consenso registrato dai sondaggi degli ultimi mesi. Se alle Regionali però - le prime in cui Iv si presenta con liste tutte sue - non ci sarà da nessuna parte, in Toscana, in Liguria, in Puglia, uno scarto rispetto al 3 per cento a cui la creatura dell’ex premier appare inchiodata, Renzi non potrà far finta di nulla e dovrà riflettere sulla bontà della sua operazione.



Silvio Berlusconi non perde e non vince…

Silvio Berlusconi non rischia niente. Ha superato anche il Covid a 84 anni. La malattia e il modo in cui l’ha gestita hanno completato la trasformazione del Cavaliere in una icona pop. Rischia, invece, Forza Italia, o ciò che resta della un tempo invincibile armata berlusconiana, ma la sua sorte è legata alla durata della straordinaria vita del fondatore.