Attentato scuolabus,Di Maio: migliorare le politiche di sicurezza

Roma, 22 mar. (askanews) - "Sulla sicurezza per quanto riguarda i nostri militari e le nostre forze di polizia, l'Italia è un esempio nel mondo. Basti pensare al caso Battisti. Tecnicamente siamo impeccabili, politicamente possiamo migliorarci.Occorre iniziare a muoverci sulla prevenzione, non solo sulla repressione". Parola del leader e vicepremier M5s Luigi Di Maio che, in una intervista alla Stampa, chiede più spazio e voce per il premier M5s Giuseppe Conte e per la ministra pentastellata della Difesa Elisabetta Trenta.Di Maio nega che la sua voglia rappresentare una nuova "sfida" interna fra M5s e Lega guidata dal ministro degli Interni Matteo Salvini. "Siamo al governo insieme e lavoriamo per fare cose giuste". Piuttosto, "credo che anche l'Italia debba iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul modello Usa: un documento di strategia di sicurezza nazionale." a cui "ci sta lavorando il ministro Trenta, dietro la guida di palazzo Chigi»."Ormai - sottolinea il leader M5s- la minaccia è cambiata. È più mutevole, ibrida, di fronte alla quale non possiamo continuare a ragionare individualmente, bisogna procedere in modo interconnesso tra Difesa, Viminale, Mit e altri ministeri, con Chigi e il coordinamento del Dis, il dipartimento dei servizi segreti. Questo ci permetterà anche di far fronte alla nuova minaccia cibernetica e mettere al sicuro le nostre infrastrutture strategiche".Così facendo, assicura infine Di Maio, a suo giudizio non si configura uno sconfinamento nelle competenze di Viminale e Salvini. "Io - ricorda e rivendica- sono anche vicepresidente del Consiglio e leader della forza politica che ha più eletti in Parlamento, è naturale che mi occupi di temi che non riguardano solo i miei ministeri. Conta il fine, non il nome. Dobbiamo aiutare i cittadini e sono sicuro che la Lega la vede allo stesso modo. Conoscendo Salvini immagino sia felice di ricevere proposte concrete e ambiziose"