Assisi si prepara a Economy of Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 9 GEN - Assisi si prepara ad accogliere gli oltre 2 mila economisti e imprenditori under 35 provenienti da tutto il mondo che parteciperanno a "Economy of Francesco", evento voluto da Papa Bergoglio che si terrà dal 26 al 28 marzo. Le richieste sono giunte da oltre 115 Paesi, secondo quanto reso noto da padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento. L'evento è organizzato dalla Diocesi di Assisi, dall'Istituto Serafico, dal Comune e da Economia di Comunione, in collaborazione con le Famiglie Francescane. Assisi sarà organizzata in 12 "villaggi" che ospiteranno i lavori dei partecipanti sui "grandi temi e interrogativi" dell'economia di oggi e di domani: lavoro e cura; management e dono; finanza e umanità; agricoltura e giustizia; energia e povertà; profitto e vocazione; policies for happiness; CO2 della disuguaglianza; business e pace; Economia è donna; imprese in transizione; vita e stili di vita.