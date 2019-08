“Alla felicità”, “Alle mani in pasta” o alle “Guerre puniche”: gli assessorati più bizzarri d’Italia

Nel Terzo Municipio di Milano è stato nominato un giovane piddino, recordman di preferenze, "assessore alla Felicità e al Benessere". A Ventotene, invece, dove si respira aria europeista e di omaggi ad Altiero Spinelli, il sindaco dell'isola ha dato per scontato il benessere, puntando solo sulla Felicità.

E poi a Salemi Vittorio Sgarbi si è sbizzarrito, passando dall'assessore ai Sogni Paolo Crepet a quello alla Creatività (poi revocato) Oliviero Toscani, all'assessore al Nulla Graziano Cecchini. Ma il sindaco ha nominato come "esterni" nell'esecutivo che governava la città anche lo chef Fulvio Pierangelini "assessore alla Mani in Pasta", il "gastronauta" Davide Paolini "assessore al Gusto e Disgusto" e via di questo passo.

Ma, forse, il posto più fantasioso per la nomina degli assessori è l'entroterra genovese. Qualche anno fa, Federico Marenco - attuale direttore del parco regionale più glamour d'Italia, quello di Portofino - era giovanissimo sindaco di Montebruno, paesino di 300 anime in Val Trebbia, e si inventò l'assessorato alle Guerre Puniche, ricordando che da quelle parti erano passati Annibale, gli elefanti e quant'altro.

Ne parlarono in tutto il mondo, non tanto perché Marenco avesse rivoluzionato la storia e nemmeno la storiografia delle Annales o perché fosse designato come erede diretto di Fernand Braudel, ma perché la cosa era effettivamente notiziabile.

Le ricerche storiche sulle Guerre Puniche in Val Trebbia sono allo stesso punto di prima, ma in compenso di Montebruno ha parlato anche un giornale tunisino "che però non ho capito cosa ha scritto, visto che era tutto in arabo" confessò candidamente il sindaco.

Ma, come in una proprietà transitiva dell'entroterra genovese, cambiando l'ordine delle Valli - dalla Valtrebbia alla Valfontanabuona, sempre in provincia di Genova - il risultato non cambia. E così a Lumarzo è nato l'assessorato a Frank Sinatra, o meglio a "Hallo Frank!", manifestazione giunta alla dodicesima edizione per ricordare The Voice.

Qui occorre fare una premessa metodologica: il sindaco Daniele Nicchia, ingegnere meccanico, ragazzo tranquillissimo, tecnico di Fincantieri di Riva Trigoso, il cantiere integrato che firma alcuni dei gioielli più preziosi al mondo nel campo della cantieristica militare, uno dei fiori all'occhiello del mondo di fiori all'occhiello di Giuseppe Bono, e Guido Guelfo, il vicesindaco con delega a Frank Sinatra, sono due tipi moderatissimi, di scuola democristiana e non bramosi di qualche titolo sui giornali.

Anzi, se possibile, Nicchia e Guelfo sono emblemi viventi del moderatismo che fanno del basso profilo la loro forza e il secondo grazie alla sua serietà e preparazione oltre che a queste caratteristiche è stato scelto anche dal sindaco metropolitano Marco Bucci nella sua squadra della Città Metropolitana, la ex provincia di Genova.

Ma la delega a Sinatra è una cosa seria, non un gioco. Perché Hello Frank! esiste da dodici anni - quest'anno, fra gli altri ospiti il fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi per festeggiare i cinquant'anni di carriera e Giua con la voce più calda e dolce della musica italiana -, da quando cioè Guelfo, l'allora assessore provinciale Anna Maria Dagnino e il giornalista e storico di valore del territorio Mauro Boccaccio, fuoriclasse della comunicazione, si inventarono la manifestazione per raccontare al mondo che Natalina Dolly Garaventa, mamma di Frank, era nata proprio lì, nella frazione Rossi, prima di emigrare giovanissima negli States a Hoboken, in New Jersey, ai primi del Novecento.

E quest'anno il sindaco Nicchia e l'assessore a Frank, Guelfo, tenteranno anche di coinvolgere Giovanni Toti e Nello Musumeci, già alleati su molti fronti, per ricordare in modo bipartisan Sinatra al settantesimo Festival di Sanremo.

La lettera per Amadeus è già pronta, con la storia di Natalina e quella del papà di Sinatra, Martin, che emigrò negli States da Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Con, in più, una doppia ciliegina sulla torta delle ricorrenze: sono vent'anni dalla scomparsa di The Voice e cinquanta dall'uscita di "My Way", due ottimi motivi per celebrare il tutto nel settantesimo di Sanremo.

Mica finita: perché, complice il suo amico chef Zeffirino, uno dei più famosi di Genova e soprattutto quello che produce il pesto più rinomato, fornitore ufficiale del Vaticano e dei Papi, da Giovanni Paolo II a Francesco, passando per Papa Ratzinger, Sinatra divenne anche testimonial e ambasciatore a stelle e strisce della preziosa ed amatissima salsa di pinoli, basilico, olio, sale, parmigiano, aglio e pecorino, che si faceva mandare ogni settimana da Genova.

Il popolo genoano - che può contare certamente anche su Fabrizio De Andrè - sostiene che Frank era anche tifoso del Genoa, ma i sampdoriani contestano che fosse così appassionato, attribuendo l'attribuzione calcistica proprio a Zeffirino, suo amico e genoanissimo. L'assessore Guelfo, che è equilibratissimo, potrebbe studiare un apposito "lodo Genoa" per sbrogliare la situazione. My Way, appunto.