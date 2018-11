[Il retroscena] Sovranisti moderati, la svolta della Meloni e l’alleanza per vincere con Toti e Fitto

Per capire bene questa storia, occorre ripartire dal giorno della chiusura delle urne delle scorse elezioni europee, quando - nonostante sondaggi che la davano sempre ben sopra l'asticella della soglia di sbarramento del 4 per cento - Giorgia Meloni prese solo il 3,66 per cento dei voti, restando fuori con i suoi Fratelli d'Italia dalle aule di Strasburgo e Bruxelles.

Un po' di precedenti

Lo sbarramento al 4 per cento per le Europee, che sono per definizione le elezioni dove gli elettori sono più liberi e sarebbe invece più giusto il proporzionale puro con il Metodo d'Hondt , quello che ha permesso di entrare nelle aule europee a partiti come gli Antiproibizionisti di Marco Taradash, i Pensionati di Carlo Fatuzzo o il Partito socialista democratico italiano di Enrico Ferri, quando ormai la forza propulsiva di Saragat e persino quella di Pietro Longo o Franco Nicolazzi era esaurita.

Inizio e fine di Renzi: lo sbarramento

Invece soprattutto prima Forza Italia e poi il Pd renziano, sentendo aria di colpaccio e con la voglia di fare il pieno di europarlamentari, misero questo sbarramento, che tenne fuori moltissimi, aumentando il loro carnet di eletti e facendo scattare anche l'effetto "voto utile" che portò a quel famoso 41 per cento di Renzi, che fu contemporaneamente il suo trionfo e anche l'inizio della fine. Da quel giorno, Giorgia Meloni, la prima dei fregati da quella legge, ha iniziato a pensare alla rivincita. Da un lato, quello giuridico, presentando un ricorso alla Corte Costituzionale contro lo sbarramento, bocciato nelle scorse settimane.

Le varie destre dentro la destra

Dall'altro lato, quello politico, facendo una campagna acquisti, per vedere di rinsaldare i suoi consensi e portarli oltre il 4 per centro: quindi, prima l'adesione dell'Associazione culturale Noi Repubblicani - Popolo Sovrano con Daniela Santanchè, Mario Mantovani e Giuseppe Romele, tutti ex azzurri e Ubaldo Santi, proveniente dalle truppe arancioni di Marco Bucci; poi con l'avvicinamento al gruppo dei conservatori europei di cui fanno parte gli eurodeputati, anche loro ex azzurri, Raffaele Fitto e Remo Sernagiotto, che portano in dote "Direzione Italia" e centinaia di migliaia di preferenze, anche se ottenute sotto il simbolo di Forza Italia, ma che devono riscattarsi dalla tragica esperienza di "Noi con l'Italia", egemonizzata dagli ex Udc e dagli ex alfaniani, che ha portato in Parlamento un solo fittiano, l'ex governatore del Friuli-Venezia Giulia Renzo Tondo. E infine riportando a casa La Destra di Francesco Storace, che ha rotto definitivamente con Gianni Alemanno.

Il nuovo progetto

E poi c'è il sogno: Toti. Se il governatore ligure lasciasse Forza Italia in direzione questo nuovo soggetto politico, il cui nome non dovrebbe essere obbligatoriamente "Fratelli d'Italia", nascerebbe un terzo polo di centrodestra: non quello post Forza Italia, sempre più usurato da una classe dirigente che usa il corpo del capo, quello raccontato da Marco Belpoliti, come uno scudo umano, come ai tempi di Saddam; ma nemmeno a trazione esclusivamente salviniana. Insomma, Toti e Meloni e Fitto e gli altri starebbero alla perfezione in un soggetto in un certo senso più a sinistra della Lega ma più a destra di Forza Italia, sovranista ma distintissimo e distantissimo dai Cinque Stelle che piacciono a una parte dell'universo salviniano, attento ai conti e alle Grandi Opere, al mondo produttivo, sviluppista e non teso alla decrescita felice.

Una Destra storica, quasi neogollista

I sondaggi parlano di uno spazio che parte dal 6 per cento per arrivare al 15, andando a pescare in bacini, ex azzurri, ex leghisti del Nord delusi dall'alleanza con i pentastellati e persino di ex Cinque Stelle completamente disillusi e di ex Pd che non hanno mai perdonato a Renzi la grande illusione degli inizi confrontata con il declino odierno. Resta un problema: chi fa il capo. Toti e Meloni hanno caratteri, personalità e anche pensiero politico per cui una diarchia è oggettivamente molto difficile.

Da dove cominciare

Ma il "modello Liguria" dimostra buona convivenza, con qualche sfumatura: l'assessore Gianni Berrino collabora bene sul turismo con Toti e con il suo plenipotenziario PierPaolo Giampellegrini che guida l'agenzia regionale "In Liguria"; il capogruppo in Regione Matteo Rosso ha ottimi rapporti con gli arancioni di Bucci e Toti e anche una parte di candidati di Fratelli d'Italia alle Comunali, dove i "fratellini" hanno fatto il botto superando il cinque per cento, grazie a nomi civici-civici, sono assolutamente trasversali alle forze del centrodestra che in Liguria, grazie al modello Toti e al carisma del governatore sono praticamente una cosa sola. Non è un caso, ad esempio, che proprio da Genova ed insieme a Bucci, Giorgia Meloni presentò un progetto di un'ostetrica e candidata, certamente non una donna di estrema destra, ma una liberale a tutto tondo, come l'ostetrica Graziella Marando, su un piano di sostegno alla famiglia, in cinque punti per venire incontro alla maternità.

Quel che può nascere

Da lì, Bucci e Toti partirono in un piano di crescita demografica nella finanziaria regionale fatto di sgravi fiscali,di aiuto alle famiglie, di semplificazione della vita delle mamme, non solo burocratica, che è anche uno dei punti fermi del cardinale Angelo Bagnasco, come ha scritto anche nel suo libro "Cose che ricordo, quasi un manifesto programmatico della Chiesa 4.0. Somiglia molto anche a un programma elettorale credibile e forte, valido anche per un nuovo soggetto politico.