Assange: Di Battista, che vergogna M5s, ci pensa solo Ac

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Da mesi ormai giace in Parlamento la mozione scritta dai parlamentari di L'Alternativa c'è che chiede di assegnare ad Assange lo status di rifugiato politico. Ricordo quando il M5S lo invitava a Italia a 5 Stelle... che vergogna!". Lo scrive in un post l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista che commenta: "Il futuro di Assange ha a che fare con il futuro dell'informazione, dunque con il futuro del mondo. Mentre leccaculi del potere pontificano strapagati in TV, un uomo come Assange che il potere l'ha messo a nudo marcisce in carcere. È il mondo al contrario". (ANSA).