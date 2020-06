(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Su Autostrade "la nostra posizione resta ferma sul fatto che non hanno adempiuto ai loro obblighi. Quindi Benetton non può continuare a gestire Autostrade, non accettiamo le proposte arrivate finora". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi, ospite di Agorà su Raitre. (ANSA).