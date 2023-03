Arriva Pdl M5S su arresto in flagranza per occupazioni abusive

Roma, 24 mar. (askanews) - Anche il Movimento Cinque Stelle ha presentato un progetto di legge che contiene una stretta sulle occupazioni abusive nella direzione di prevedere pene "effettivamente congrue" con la previsione dell'arresto "in flagranza" e procedure "più snelle" per restituire le abitazioni ai legittimi proprietari. A spiegarlo il vicepresidente della commissione Giustizia della Camera ed esponente M5S, Federico Cafiero de Raho, il quale aggiunge che il gruppo chiederà l'abbinamento con le due pdl della Lega incardinate ieri e su cui la commissione Giustizia tornerà a lavorare la prossima settimana."La nostra proposta - ha spiegato Cafiero De Raho - vuole impedire le occupazioni abusive e prevedere che la pena sia effettivamente congrua, e soprattutto che si consenta una procedibilità d'ufficio con la possibilità, in considerazione della congruità della pena, di intervenire anche con un arresto in flagranza di reato". Occorre cioè, ha sintetizzato Cafiero de Raho, "far in modo che la procedura sia più snella e dove vi siano anche gruppi criminali le pene particolarmente elevate".La proposta dei Cinque Stelle, "si muove proprio sulla stessa direzione verso la quale, credo, si sta orientando la maggioranza", ha affermato."La nostra però - prosegue Cafiero De Raho - vuole in qualche modo ampliare il raggio di azione intervenendo nell'edilizia pubblica e privata anche dove il proprietario si sia allontanato, anche momentaneamente, lasciando incustodita l'abitazione". Infine, "prevedendosi l'arresto in flagranza, c'è la condizione di non punibilità per chi immmediatamente lascia l'abitazione".