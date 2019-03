Arriva pacchetto anti-violenza M5S

Roma, 18 mar. - (AdnKronos) - "Abbiamo introdotto una nuova fattispecie di reato che punisce severamente chi sfregia una donna, un fatto gravissimo che distrugge l'identità per sempre. Il colpevole sarà punito, in modo serio, con una reclusione fino a 14 anni". Lo ha annunciato in conferenza stampa alla Camera la deputata 5 Stelle Stefania Ascari, componente della Commissione Giustizia, presentando un pacchetto di norme contro la violenza sulle donne. E ancora, "pene aumentate fino a 12 anni" per chi commette violenza sessuale su una donna e, "in caso di violenza sessuale di gruppo, fino a 14 anni" prevede il pacchetto con il quale i pentastellati vogliono fare arrivare un messaggio che "deve essere chiaro: nessuna pietà".Inoltre, "estendiamo il braccialetto elettronico a tutte le misure a tutela delle donne vittime di reato - ha spiegato Ascari - anche in caso di misure come il divieto di avvicinamento e ordine di allontanamento". PEDOFILIA - "Non c'è giustificazione alcuna se violenti un bambino, la pena può arrivare fino a un massimo di 24 anni" ha poi annunciato Ascari, presentando il pacchetto anti-violenza del Movimento 5 Stelle.BONAFEDE - Il pacchetto di proposte 5S contro la violenza sulle donne "è stato depositato sotto forma di emendamenti alla proposta di legge sul codice rosso in commissione Giustizia alla Camera, dove dovrebbe essere votato questa settimana per arrivare in aula la prossima". A dare i tempi per l'approvazione delle norme è il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa alla Camera. DI MAIO - "Il terreno della libertà delle donne è sicuramente una questione che ci vede distanti dalla Lega. Nessun esponente del Movimento cinque stelle andrà a quell'evento di sabato in cui si dice che la donna deve stare in casa e che sono negazionisti sui femminicidi - ha detto Luigi Di Maio da Matera . Per me la famiglia è sacra ma è sacra anche la libertà delle donne".