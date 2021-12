Armi: Camera, ok unanime a legge contro le 'cluster bomb'

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Via libera definitivo all'unanimità dell'Aula della Camera alla legge sul contrasto del finanziamento delle imprese che producono mine antipersone e munizioni a grappolo, le cosiddette 'cluster bomb'. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 385 voti a favore e nessun contrario. Il provvedimento era stato rinviato alle Camere dal Quirinale e non si era riusciti ad approvarlo. E' stato il primo disegno di legge ad essere presentato in Senato all'inizio di questa leguslatura. (ANSA).