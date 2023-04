Appalti, Schlein: con gli edili contro il nuovo Codice

Milano, 1 apr. (askanews) - "Dobbiamo stare al fianco della lotta degli edili" contro le modifiche "vergognose" al codice degli appalti volute dal governo, "non arretreremo di un millimetro mentro loro alzano le soglie per gli affidamenti e per non fare le gare europee". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, durante una iniziativa del partito a Modena."Non è accettabile la logica degli appalti a cascata, dobbiamo tenere alti i presidi di legalità e rispetto delle regole", ha assicurato la leader del Pd.E poi ha raccolto l'invito di Bonaccini a una mobilitazione per la sanità pubblica, contro "il disegno di privatizzazione" perseguito a suo dire dalla destra: "Sono battaglie da fare sia nelle istituzioni che nelle strade e nelle piazze: faremo le barricate contro la privatizzazione della sanità", ha concluso Schlein.