Anniversario morte Attanasio, Sequi (Segr. Farnesina): "Massimo impegno per fare giustizia"

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2022 "È un giorno molto triste per tutti noi e in questo giorno desidero lanciare un pensiero commosso ai familiari di Luca Attanasio, alla moglie Zakia, alle tre bimbe, a suo padre e sua madre. La sua scomparsa è stata una perdita tragica per il ministero degli Esteri e per il Paese. Siamo qui al Ministero degli Esteri nella Sala Attanasio, che usiamo per il concorso per la carriera diplomatica, dove Luca, come tutti i giovani diplomatici, ha mosso i suoi primi passi al Maeci - E proprio oggi parte un corso di formazione per giovani diplomatici dedicato a lui, così potranno ricordare il suo nome. E poi la Fondazione Mama Sofia, una bellissima iniziativa concepita da Luca e da sua moglie Zakia. Sono molto felice di essere tra i membri fondatori di questa organizzazione. C'è dal canto nostro un impegno massimo per dare giustizia a Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci: al Pam chiediamo di collaborare per far giustizia". Così il segretario generale della Farnesina Ettore Francesco Sequi ricorda Luca Attanasio,ucciso in congo un anno fa insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev