Anm:autonomia e indipendenza magistrati valori oggi più che mai

Roma, 16 ott. (askanews) - "L'Anm rivendica con orgoglio i valori della propria storia a presidio dell'autonomia e indipendenza della Magistratura. Sono valori che, oggi più che mai, si debbono declinare in termini di responsabilità e impegno etico nei confronti della società civile". Lo afferma il documento conclusivo del congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati che torna fra l'altro a sottolineare la necessità di "assicurare adeguate risorse, umane e materiali, per rendere veramente sostenibile il carico di lavoro sempre più pressante affidato ai singoli magistrati, rischiando altrimenti di essere pregiudicata proprio la qualità della risposta giudiziaria"."Nella piena consapevolezza della drammaticità della crisi del momento presente - afferma ancora il documento congressuale- l'Anm ribadisce il pieno impegno al 'tempo della ripresa', nella migliore interpretazione del proprio ruolo".E "ricorda, anche in questa occasione, che gli obiettivi di efficienza non possono st giu ificare una deriva produttivistica, in cui numeri e statistiche prendono il posto della giurisdizione, sì come la Costituzione la delinea"."I valori costituzionali della giurisdizione, la cui difesa è affidata anche all'awocatura - sottolinea il sindacato unitario delle tofghe- non sono affatto incompatibili con l'efficienza, che non può essere riduttivamente intesa come mero abbattimento dei numeri, implicando soprattutto qualttà del servizio, che richiede il giusto tempo di ascolto, studio e riflessione, anche per garantire prevedibilità delle decisioni, in un contesto di maggior tutela per i cittadini.