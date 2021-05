Anche brevetti vaccini a summit Porto. Draghi: 'Bene comune'

Porto, 6 mag. (askanews) - Il tema dei brevetti sui vaccini sarà uno dei dossier al centro del Social summit di Oporto, al via domani.Ufficialmente l'argomento non era all'ordine del giorno, ma l'accelerata impressa dal presidente americano Joe Biden ha di fatto inserito la questione nell'agenda mondiale. Normale dunque che i leader europei approfittino del primo vertice in presenza per discuterne. "L'Ue - ha annunciato oggi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - è anche pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la crisi in modo efficace e pragmatico. Ecco perché siamo pronti a discutere di come la proposta degli Stati Uniti di una deroga alla protezione della proprietà intellettuale" dei brevetti "per i vaccini Covid-19 potrebbe aiutare a raggiungere tale obiettivo". Proprio su come raggiungere l'obiettivo gli Stati membri devono trovare una intesa effettiva.Da parte sua, dal presidente del Consiglio Mario Draghi è venuta oggi una presa di posizione sostanzialmente in linea con quella di Biden, pur se prudente. "I vaccini - ha detto - sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". Per il governo italiano, si spiega, l'obiettivo principale è aumentare la produzione e far sì che le dosi arrivino dove più servono. Per raggiungerlo, pragmaticamente, va trovata la soluzione migliore.Netto, sul tema, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Serve un libero accesso ai brevetti sui vaccini anti covid. È una corsa contro il tempo e c'è bisogno della collaborazione di tutti - afferma il titolare della Farnesina - per evitare di essere travolti dalle varianti del virus. Ogni Stato deve avere le stesse opportunità ed è fondamentale, davanti a questa emergenza, liberalizzare la produzione. L'annuncio dell'amministrazione Biden, favorevole alla sospensione dei brevetti, è un segnale molto importante. L'Italia c'è, l'Europa non perda questa occasione e dimostri di essere unita e coraggiosa".