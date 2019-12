Il “piano” di Conte in sei mosse, dal “suo” partito a riserva della Repubblica. Evitando con cura il voto anticipato  

Aveva appena finito di ammonire “i cimiteri sono pieni di persone indispensabili” ed eccolo che precisa, caso mai fosse stato frainteso: “Dopo tutto questo coinvolgimento, non si può certo pensare che mi ritiri come un Cincinnato qualsiasi, è chiaro che c’è e resta la politica nel mio futuro”. In nome della chiarezza, a volte necessaria tanto quanto la diplomazia, Giuseppe Conte chiude l’anno con una mossa che chiarisce la scena politica dei prossimi mesi.

Le conseguenze

Il sistema dei partiti deve quindi fare i conti con un nuovo attore. E, schematizzando, almeno sei “effetti collaterali”. 1) l’avvocato del popolo “prestato alla politica” è ormai un politico professionista a tutti gli effetti: gli indizi erano già molti, adesso non ci sono più dubbi; 2) non farà nascere un proprio partito e disincentiva la nascita di gruppi parlamentari in suo nome, cosiddetti contiani; 3) Conte in realtà ha già un suo partito, è il Movimento 5 Stelle di cui è, almeno da settembre, il leader politico effettivo; 4) quello in carica, Luigi di Maio, ieri è stato nei fatti destituito; 5) il Movimento stesso è nel pieno di una rigenerazione che potrebbe passare dall’implosione e dalla rinascita di qualcosa di diverso; 6) in caso di voto anticipato, lo sappia Salvini, Conte sarà volentieri la “risorsa” del centro sinistra come ebbe già a dire il segretario dem Zingaretti due settimane fa e come ha ripetuto ieri sera Pierluigi Bersani ospite a “Stasera Italia” su Rete 4.

A parte si potrebbe ragionare della nemesi per cui l’avvocato prescelto, con altri, per fare il ministro, diventato invece premier sopravviva a chi lo ha inventato. O del fatto che il Movimento anti establishment abbia selezionato per rappresentarlo qualcuno, Conte, che è establishment dalla testa ai piedi. Conviene però restare agli effetti “immediati” che l’outing di Conte produce alle prossime settimane che sono, almeno fino al 20 febbraio, una strettoia dietro l’altra che possono provocare una crisi di governo.

“Sono e resto politico”

Conte si è messo dunque a disposizione prima di tutto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di cui non perde mai occasione di tessere elogi e di indicarlo come figura centrale e indispensabile nel panorama italiano. Anche l’altro giorno, durante la conferenza stampa, a domanda diretta “sarebbe favorevole ad un Mattarella bis”, il premier ha detto “perchè no, magari, però non spetta a me decidere. Di sicuro il presidente Mattarella ha dimostrato in questi anni di essere il punto di riferimento per tutti gli italiani, sta interpretando il suo ruolo con equilibrio, saggezza anche in momenti che non sono stati facili”.

Quando il premier ha detto “si può fare politica in tanti modi”, si è nei fatti inserito in quella categoria cosiddetta “riserva della Repubblica” dove i Capi di Stato vanno a cercare le soluzioni per i momenti difficili nella vita della Repubblica, per coprire incarichi tecnici di alto profilo. Conte, ad esempio, ha dimostrato forti capacità di mediazione. Non devono preoccupare le polemiche dentro la maggioranza su reddito di cittadinanza e Quota 100 che Italia viva vorrebbe abolire per destinare i soldi ad altro. Conte è molto abile con le parole, nel parlare tanto facendo perdere il centro del discorso. Quelle misure così come sono non piacciono neppure a lui. Lo ha detto l’altro giorno in conferenza stampa. Sarà mantenuto l’involucro, in omaggio ai 5 Stelle, ma saranno svuotate e ripensate. Così che ogni parte potrà raccontare di aver vinto.

Stop a gruppi nel suo nome

Conte ha anche però voluto mandare un messaggio all’inquieto mondo grillino che, occorre sempre ricordalo, ha tuttora la golden share della maggioranza con 317 parlamentari (al netto di quelli già presi per strada tra espulsioni e cambi di casacca). Sono i 317 voti che tengono in piedi il Conte bis e la legislatura. Il mondo grillino è disorientato e confuso. La campagna acquisti della Lega, al momento più minacciata che reale, è un elemento di forte disturbo, leva serenità e lucidità ad una classe politica poco abituata a certe dinamiche e dai nervi deboli. Di sicuro il voto sulla nave Gregoretti il 20 gennaio in Giunta e l’intenzione di Di Maio di mandare a processo Salvini (all’opposto di ciò che M5s fece su nave Diciotti pur trattandosi della stessa dinamica dei fatti), sarà un altro momento delle verità. Conte sta cercando ogni possibilità per rinviare il voto in giunta almeno a dopo le elezioni regionali (26 gennaio). Ma la situazione è e resta assai complessa: o Di Maio spacca la sua forza politica votando a favore del processo e rischiando nuove perdite: oppure dice no al processo e in quel caso spacca l’attuale maggioranza. Un cul de sac fatto quasi su misura dal Tribunale dei Ministri di Catania. Ecco perchè Conte ha detto No alla nascita di nuovi partiti o gruppi parlamentari in suo nome. Sarebbero solo ulteriori fattori di destabilizzazione in una situazione di per sè già molto complicata.

Il “suo” partito

Vedremo nei prossimi giorni se l’appello di Conte avrà seguito o se invece è arrivato troppo tardi e tutto sommato sta bene anche a lui così. Ieri l’ex ministro Fioramonti (M5s) ha comunicato di essere uscito dal gruppo Camera e di essersi iscritto al Misto. Fioramonti ha fatto quello che doveva. Il punto è capire se e quanti lo seguiranno. Prima dell’appello di Conte erano già almeno una quindicina i deputati 5 Stelle pronti a migrare nel “gruppo di Lorenzo perchè ci dà più fiducia di Di Maio che ha perso lucidità e le cose non potranno certo andare meglio dopo le batoste che prenderemo in Emilia Romagna e in Calabria”. Qualcosa di più si potrà capire del 7 gennaio quando riapriranno le Camere e le segreterie. Certo è che Fioramonti sta lavorando da mesi al “suo” gruppo anche a livello europeo (segno che il problema e la causa delle dimissioni non sono mai stati i mancati finanziamenti all’Università bensì un progetto politico personale) e sarebbe clamoroso se adesso si ritrovasse solo o quasi.

Una cosa è certa: Conte si è nei fatti autoproclamato leader del Movimento 5 Stelle parte seconda, quello passato sotto le sconfitte elettorali delle europee, delle regionali e delle comunali, una sfilza di sconfitte dall’Abruzzo in avanti che ha segnato tutto il 2019 e cambiato faccia e tolto contenuti al Movimento. Il premier in questi giorni ha parlato soprattutto al Movimento, ai tanti che ha imparato a conoscere e a quel 50 per cento di italiani che mostrano di apprezzarlo come leader e che premier. Li ha voluti tranquillizzare di fronte a scenari e retroscena che danno come imminente una nuova crisi di governo. “Io ci sono” ha voluto dire. Di questi tempi, pur sempre un punto fermo.

Tutto si tiene

E’ chiaro che tutto questo passerà, nella sostanza e forse non nella forma, dalla destituzione di Di Maio come capo politico. Significativo che Salvini dica ai suoi, nei vari briefing, di lasciar perdere ormai i 5 Stelle che tanto non contano più nulla. Gli Stati generali dei 5 Stelle potrebbero essere l’occasione. Modalità e tempi di questo passaggio ormai inevitabile dipenderanno molto dai risultati in Emilia Romagna e in Calabria. Significativi anche i rumours parlamentari grillini che davano, già prima di Natale, come possibile la nascita di due diversi gruppi al posto del Movimento attuale: uno ecologista di stampo europeo (Fioramonti) e uno più ispirato alla liberal-democrazia. Ma l’altro messaggio forte Conte ha voluto darlo ai dem. E a chi sta muovendo le truppe al centro, dai renziani al gruppo della Carfagna ancora però in Forza Italia. Conte in queste ore ha voluto rispondere pubblicamente al segretario dem che due settimane fa lo aveva definito in una intervista “una risorsa” per il centrosinistra. Indicandolo nei fatti come candidato premier del centrosinistra nella versione allargata comprensiva quindi di quella fetta di elettorato 5 Stelle che si riconosce in Conte. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex segretario dem Maurizio Martina ha chiesto “una radicale riprogettazione del Pd dopo le regionali”. Serve “un nuovo soggetto democratico” ha spiegato Martina, “le piazze e i movimenti di questi mesi indicano un bisogno di protagonismo a cui dobbiamo rispondere con una forte novità di progetto. Il Pd deve mettersi al servizio di questa prospettiva”. Quanti movimenti, dunque. A sinistra e al centro. Oggi o domani, se dovesse servire anche subito, Conte c’è. L’obiettivo dichiarato è andare avanti fino al 2023 con un pacchetto sostanziale di riforme, dal fisco alla burocrazia. In ogni caso, s’è messo a disposizione. Tra l’ira di Salvini e Meloni. E il sostanziale, loquace silenzio assenso degli altri.