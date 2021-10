Elezioni amministrative 2021: in Sicilia e Sardegna 140 Comuni al voto

A distanza di una settimana rispetto al resto d'Italia, Sardegna e Sicilia al voto per le comunali di oggi e domani. In totale, nelle due Regioni autonome, andranno al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali al voto 140 Comuni. Il prossimo weekend dovranno invece tornare alle urne i residenti dei Comuni dove si è finiti al ballottaggio, come Roma, Torino e Trieste.

In Sardegna

Andranno alle urne i sardi di 98 Comuni (sui 377 totali dell'Isola). Erano 102 i Comuni coinvolti in questa tornata elettorale, ma in quattro non sono state presentate liste: Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu, dove a guidare l'amministrazione è stato chiamato un commissario straordinario. Si vota domenica 10 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 11, dalle 7 alle 15. Previsto il ballottaggio per il 24 e il 25 ottobre nei tre Comuni con più di 15mila abitanti: Olbia, Carbonia e Capoterra, ma nella città gallurese i candidati a sindaco sono solo due (l'uscente Settimo Nizzi per il centrodestra e Augusto Navone per la Grande Coalizione) e già lunedì sera si conoscerà il nome del vincitore. A Carbonia, nel Sulcis, si presentano tre candidati: Luca Pizzuto, segretario regionale di Art.1, insieme con il M5s; Piero Morittu del Pd, sostenuto da due liste civiche riferibili a Udc e Psd'Az e altre tre liste; Daniela Garau per il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e altre civiche).

Gara a cinque, invece, a Capoterra (Città metropolitana di Cagliari) dove il centrodestra si presenta diviso e ha due candidati: Gianluigi Marras (FdI, Forza Italia, Riformatori e una civica) e Beniamino Garau (Sardegna 20Venti, Psd'Az, Lega e due civiche). Il centrosinistra candida Efisio Demuru (Pd) con due liste, ma c'è anche Beniamino Piga, uomo di riferimento dell'uscente dem Francesco Dessì. In corsa anche Attilio Congiu, sostenuto da Psi e dalla civica "Capoterra nel cuore".

In Sicilia

Seggi aperti - oggi dalle 7 alle 22, e domani dalle 7 alle 14 - in 42 Comuni siciliani, dove si andrà alle urne per il rinnovo di sindaci e Consigli comunali. Un appuntamento elettorale che sebbene non riguardi capoluoghi di provincia, vede chiamati al voto oltre 568mila cittadini. Per l'isola si tratta di un test per assetti e alleanze politiche che anticipa di un anno il voto nelle grandi città (Palermo e Catania) e soprattutto la corsa alla presidenza della Regione.

Tra i Comuni più grandi al voto ci sono Vittoria, in provincia di Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Caltagirone, Adrano e Giarre, in provincia di Catania; Canicattì, Favara e Porto Empedocle, nell'Agrigentino; Lentini, Noto, Pachino e Rosolini, in provincia di Siracusa; San Cataldo, nel Nisseno. Da segnalare, poi, per la prima volta le elezioni a Misiliscemi, Comune costituitosi questo'anno raccogliendo 8 frazioni di Trapani.

A Vittoria la sfida vede contrapposti quattro candidati: Pietro Gurrieri, sostenuto da liste civiche; Salvatore Sallemi, appoggiato dal Centrodestra e da #diventeràbellissima, il movimento che fa capo al presidente della Regione Nello Musumeci; Francesco Aiello sostenuto dal centrosinistra; e Salvatore Di Falco, anche lui sostenuto da liste civiche. Anche ad Alcamo sono quattro i nomi in corsa per la poltrona di primo cittadino. Si tratta di Alessandro Fundarò, sostenuto da Fratelli d'Italia; Giusy Bosco appoggiata dal Pd, da Centrali per Alcamo e dall'Udc; l'uscente pentastellato Domenico Surdi;Massimo Cassarà con otto liste tra cui Forza Italia e Lega.