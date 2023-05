Amministrative in chiaroscuro. Centrodestra avanti, centrosinistra arranca, decisivi i ballottaggi. Primo bilancio delle città al voto

Mentre in Turchia si tengono elezioni politiche importanti e sul filo di lana, con Erdogan in cerca di una (faticosa, difficile) riconferma al ballottaggio cui è stato costretto dal suo sfidante, in Italia ci si accapiglia, dopo il primo turno nelle elezioni comunali (595 i comuni al voto, ben 13 i capoluoghi di provincia) per una città in più o in meno strappata all’avversario. Si esulta specie in casa del centrodestra, ma è solo il primo turno, e non è ancora detta l’ultima parola che arriverà, in molti casi, con i ballottaggi. Ma a farla da padrona anche questa volta è l’astensionismo.

A farla da padrone, l’astensionismo

Inesorabile, infatti, continua il crollo dell'affluenza alle urne in Italia. Sulla scia delle scorse politiche, che hanno fatto registrare il dato più basso della storia repubblicana (il 63,9%), anche le comunali perdono terreno, seppur in maniera leggermente più contenuta. Al termine dei due giorni di voto, domenica e lunedì, il totale degli elettori che si è recato ai seggi è stato il 59% degli aventi diritto, 2 punti percentuali in meno rispetto al 61,22% delle passate amministrative. In questa tornata elettorale si è votato in 595 comuni, di cui 13 capoluoghi. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 28 e 29 maggio. Il 21 maggio, invece, si voterà in Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, e la settimana successiva - il 28 e 29 maggio - in Sardegna e Sicilia con ballottaggi l'11 e 12 giugno. In Friuli Venezia Giulia, infine, si è già votato il 2 e 3 aprile scorsi. L'affluenza alle amministrative di quest'anno - come rileva il sito specializzato YouTrend - tiene meglio nei comuni in cui i sindaci uscenti sono civici. Il calo, invece, è lievemente più marcato al Nord rispetto al Centro e al Sud. Nel settentrione il calo è stato di circa il 3,2%, mentre al Centro del 2,4% e al Sud dell'1,7%. Nella tornata del 2016 aveva votato il 61,52% degli aventi diritto. In queste amministrative non ci sono stati grandi centri coinvolti ma il voto resta pure sempre un test politico importante per la maggioranza di governo, a 8 mesi dalle elezioni politiche, e per l'opposizione. Sono stati chiamati a votare in tutto 6,3 milioni di elettori per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale delle loro città.

Il quadro delle principali sfide e un bilancio

La nuova mappa dei sindaci comincia a prender forma e il centrodestra appare in buon vantaggio. Diverse sono le amministrazioni che il 28 e 29 maggio andranno al ballottaggio, tema piuttosto caldo anche nella maggioranza dove si spinge per la revisione o addirittura l'abolizione del secondo turno, che attualmente è previsto nei comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Dei 595 Comuni che sono andati al voto tra ieri e oggi, 13 sono capoluoghi. Di questi, 5 vanno al centrodestra 2 al centrosinistra. Sei sono invece i capoluoghi che si avviano verso il secondo turno. Solo a Siena è avanti il centrosinistra. Ad Ancona, dove la sindaca uscente è del centrosinistra, si prospetta un ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Daniele Silvetti (al momento al 45,8%) e quella del Pd e Terzo Polo Ida Simonella (al 40,8%).

Brescia festeggia la sua prima sindaca, Laura Castelletti, espressione del centrosinistra, che si attesta attorno al 55%. Fermo al 41% il candidato del centrodestra Fabio Rolfi.

Brindisi va verso il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Pino Marchionna, al momento al 45,4%, e quello del centrosinistra (con il M5s) Roberto Fusco, dietro di oltre dieci punti al 32,2%. L'ex ministro di Forza Italia e sindaco uscente Claudio Scajola va verso la conferma a primo cittadino di Imperia con oltre il 61% delle preferenze. Latina, comune commissariato da ottobre 2022, sceglie il candidato di centrodestra Matilde Celentano, che ha surclassato quello del centrosinistra Damiano Coletta affermandosi con il 70% delle preferenze, contro il 30% del suo avversario. Si profila un ballottaggio a Massa, dove il sindaco uscente Francesco Persiani, sostenuto da Lega, Fi e liste civiche, è avanti di un migliaio di voti sul candidato di Pd e Alleanza Verdi Sinistra Enzo Ricci.

Nel centrodestra diviso, resterebbe fuori il candidato indicato da Fratelli d'Italia, Marco Guidi. A Pisa si va verso l'elezione al primo turno del sindaco uscente di centrodestra Michele Conti che, a metà delle sezioni scrutinate, ha il 52% dei voti, contro il 40% del candidato di centrosinistra Paolo Martinelli. Possibile ballottaggio a Siena, dove lo scrutinio va a rilento. Avanti con il 40% Anna Ferretti, candidata sostenuta da Pd e Sinistra italiana, seguita dalla sfidante di centrodestra Nicoletta Fabio, ferma al 25%. A Sondrio il candidato di centrodestra Marco Scaramellini è al 60% delle preferenze. Segue, con il 37%, il candidato di centrosinistra Simone Del Curto. A Teramo si profilo la vittoria del candidato di Pd-M5S Gianguido D'Alberto, al 52%. Ballottaggio a Terni tra Orlando Masselli, candidato del centrodestra al 34%, e Stefano Bandecchi, candidato di alcune liste civiche, che si avvia verso il 30%. Fuori al primo turno centrosinistra e Movimento 5 Stelle con il 22% delle preferenze. Treviso conferma il sindaco uscente Mario Conte, candidato di centrodestra, con quasi il 65% dei voti. Ballottaggio a Vicenza dove il primo cittadino uscente, Francesco Rucco (centrodestra), è in testa di tre punti percentuali (è al 46%) sul candidato di centrosinistra Giacomo Possamai (al 43%).

Il centrodestra canta (parzialmente) vittoria

Il Centrodestra è soddisfatto per i quattro Comuni capoluogo conquistati al primo turno, contro i due andati al centrosinistra, nel primo round delle elezioni amministrative. La coalizione di governo esulta per aver 'strappato' Latina al centrosinistra (con una percentuale vicina al 70%) e per le conferme a Treviso, Sondrio, e Imperia. Mentre il centrosinistra conferma al primo turno la guida delle amministrazioni di Teramo e Brescia. Ma quella della 'Leonessa d'Italia' era una sfida molto difficile ma non impossibile per il centrodestra che lì comunque aveva puntato le sue fiches decidendo di tenervi il comizio di chiusura della campagna elettorale con i tre leader, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. In vista del secondo turno, il centrodestra considera aperte tutte le partite, si fa notare da FdI. La coalizione è avanti ad Ancona, storica roccaforte rossa, ma anche a Pisa e Massa, che in molti davano per 'perse', e a Brindisi e Vicenza, dove si ritiene che sarà necessario un secondo turno per la conferma del sindaco uscente.

A Terni, il centrosinistra è fuori dal ballottaggio e la sfida è tutta interna al centrodestra (tra il candidato sostenuto dai partiti e un civico), si fa ancora notare. A Massa, il candidato di Lega e FI ha avuto la meglio su quello di FdI e la coalizione probabilmente dovrebbe riunirsi in vista del secondo turno. In una nota, Salvini ha espresso "grande soddisfazione per la netta crescita della Lega sia in termini di voti che di sindaci e consiglieri eletti". Il segretario del partito di via Bellerio ha telefonato ad alcuni sindaci leghisti eletti per complimentarsi e ha fatto i complimenti al candidato sindaco di centrodestra a Brescia, Fabio Rolfi, e a tutta la squadra "per l'impegno e la campagna elettorale nonostante la sconfitta". Una sconfitta che brucia soprattutto per la Lega.

Il bilancio poco roseo del centrosinistra

E' un bilancio ancora difficile da decifrare, ma poco esaltante, quello del centrosinistra al primo turno delle amministrative. Il Pd di Elly Schlein, alla prima vera prova elettorale, festeggia la vittoria a Brescia con Laura Castelletti - che raccoglie il testimone da Emilio Del Bono - e celebra anche la sempre più probabile conferma di Gianguido D'Alberto a Teramo. Entusiasmo anche per il testa a testa a Vicenza, città 'regno' del centrodestra dove Giacomo Possamai se la vedrà al ballottaggio col candidato di Lega, Fi e Fdi. Le cose però non vanno bene a Pisa, città che il centrodestra aveva espugnato nel 2018 e che il Pd contava di recuperare e dove, invece, il candidato di Lega, Fi e Fdi potrebbe vincere di nuovo già al primo turno. Negativo il risultato di Latina, dove il centrodestra stravince al primo turno dopo anni di amministrazione del centrosinistra.

E anche ad Ancona, città amministrata dal centrosinistra, la candidata Ida Simonella è indietro di oltre 4 punti rispetto a Daniele Silvetti del centrodestra, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio. Senza contare che a Terni il centrosinistra non arriva nemmeno al secondo turno. L'asticella, spiegava il responsabile enti locali Davide Baruffi, era confermare la guida nelle città già amministrate dal centrosinistra (a cominciare da Brescia e Ancona), riconquistare terreno in Toscana - dove appunto Pisa, Siena e Massa erano state vinte dal centrodestra cinque anni fa - e tentare il colpo a Vicenza. Di fatto, la partita è ancora da giocare e appunto sarà decisivo il "secondo tempo", cioè il ballottaggio che si terrà tra due settimane. Baruffi la mette così: "Veniamo da una situazione dove il centrodestra amministrava due terzi dei comuni capoluogo e adesso siamo a una sorta di testa a testa. Sono poche le conferme al primo turno e molti gli scontri diretti che si risolveranno tra due settimane". In particolare, "sono confidente che ad Ancona il risultato sia positivo, M5s non è in coalizione e credo si possa fare bene?".

Il riferimento è agli apparentamenti che potranno essere siglati in queste due settimane, seguendo il "modello Udine". Uno schema su cui il Pd conta molto. Ad Ancona, per esempio, il candidato M5s si ferma sotto al 4%, ma i suoi voti M5s sono pari più o meno alla differenza che separa la Simonella dal candidato del centrodestra. Anche a Vicenza il candidato sindaco 5 stelle raccoglie meno del 2%, ma i suoi voti potrebbero diventare decisivi al secondo turno. Stessa situazione a Massa, dove il candidato sostenuto dal Pd è indietro di circa 4 punti rispetto a quello del centrodestra e dove Daniela Bennati sostenuta da M5s e Unione popolare supera il 5%.

L’alleanza tra Pd e M5s non funziona bene

Certo, l'alleanza col partito di Giuseppe Conte non ha dato grandi risultati al primo turno. Pd e 5 stelle erano insieme solo in 4 capoluoghi su 13: Latina, Pisa, Teramo e Brindisi. La coalizione giallo-rossa ha funzionato bene solo a Teramo, riconquistata al primo colpo, mentre a Latina la sconfitta è stata netta, a Pisa si capirà solo con lo scrutinio dell'ultimo seggio se il centrodestra vincerà di nuovo e a Brindisi si andrà ad un ballottaggio non facile. Ma, appunto, alla fine conterà il numero di città amministrate dopo il ballottaggio anche a Vicenza: "Un candidato come Possamai è davanti - dice Baruffi - un comune amministrato dalla destra dove giochiamo per vincere al ballottaggio". Con la speranza che Brescia sia l'anteprima di quello che succederà tra 15 giorni. Speranza peregrina…