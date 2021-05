Amministrative: Boccia, Pd con M5s a Napoli e Bologna

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Dove si può l'alleanza con i 5 stelle viene costruita, sapendo che è l'alternativa al centrodestra. Andremo uniti a Napoli, a Bologna, a Varese. Le alleanze non si fanno in provetta. L'alleanza fra centrosinistra 5 Stelle dove si può si fa e dove non si può al ballottaggio convergeremo, dove è possibile". Lo ha detto il deputato Francesco Boccia, responsabile enti locali nella segreteria Pd, in una intervista a Radio Immagina. (ANSA).