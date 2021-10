Amministrative, 9 impresentabili alle Comunali, 1 alle Regionali

Roma, 1 ott. (askanews) - Sono dieci in tutto i candidati cosiddetti "impresentabili" alle prossime elezioni amministrative secondo la commissione Antimafia. Li ha comunicati il presidente della Commissione Nicola Morra al termine della seduta in cui sono stati esaminate le liste in virtù della legge Severino e del codice di autoregolamentazione firmato da tutti i partiti presenti in antimafiaAlle elezioni regionali in Calabria è Domenico Lucano a rientrare nella fattispecie prevista dalla legge Severino. Candidato per la lista un'altra Calabria, che sostiene Luigi de Magistris, l'ex sindaco di Riace se eletto risulterebbe sospeso di diritto per aver riportato una condanna in primo grado per i delitti di peculato e abuso d'ufficio.Tra i 9 candidati alle elezioni comunali che sono risultati impresentabili secondo l'Antimafia c'è l'ex M5S Marcello De Vito, candidato a Roma per la lista di Forza Italia a sostegno di Michetti.(segue)