Verso le amministrative del 12 giugno. L’election day, le sfide nei principali comuni, le alleanze, le donne

Election day il 12 giugno: comunali e referendum. In una sostanziale indifferenza generale, soprattutto sui media, ci si avvia al voto per una nuova tornata di elezioni amministrative che si terranno, insieme ai cinque referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Radicali (gli unici, sugli otto presentati, che hanno avuto il via libera della Corte costituzionale), il prossimo 12 giugno.

Si tratta di una sorta di election day simile a quello andato in scena nel 2020 (elezioni regionali, primo turno delle amministrative, elezioni supplettive e referendum confermativo sul taglio dei parlamentari)., con l’accorpamento deciso allora dal Viminale e poi ratificato dal Consiglio dei ministri che aveva motivazioni sia economiche sia sanitarie (si era in pieno Covid). Questa volta l’accorpamento è stato deciso, dal Viminale e dal Cdm, per una semplice ragione di risparmio sulle spese elettorali che, in caso di voto diverso, sarebbero ovviamente raddoppiate. Si voterà, peraltro, in un giorno solo, domenica 12 giugno, e non in due (anche il lunedì), come più volte successo in passato, sempre per motivi di risparmio. La data del 12 giugno è stata scelta perché l’anno scolastico si chiude il 10 giugno e, come sempre, si vota per lo più dentro le scuole.

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, laddove si rendesse necessario un ballottaggio questo si terrà due settimane dopo il primo turno delle amministrative, ovvero domenica 26 giugno.

Ma, rispetto alle regole elettorali, c’è una novità per i Comuni più piccoli, ovvero quelli con meno di 15 mila abitanti a queste amministrative: se verrà ammessa una sola lista, e fermo restando che i voti validi all’unica lista ammessa non devono essere inferiori al 50% dei votanti, sarà sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori. In pratica, è previsto un quorum più basso per la validità dell’elezione.

La scelta non facile, quella dell’accorpamento

Una strada, l’accorpamento tra amministrative e referendum, comunque non facile, visto che in passato solo nel 2009 un referendum abrogativo (il referendum costituzionale del 2020 era confermativo e non abbisognava di quorum) è stato accorpato con delle Amministrative (e nel caso si trattava solo del secondo turno). Infatti, i referendum abrogativi, per essere validi, devono raggiungere il 50,1% degli aventi diritti al voto (circa 25 milioni di cittadini su oltre 47 milioni) e la concomitanza con le elezioni amministrative, per quanto parziali, può aiutare a raggiungere il quorum. Cosa possibile, ma non certa, ma dei referendum sulla giustizia parleremo in altra sede.

Orari e spoglio delle schede elettorali

Per quanto riguarda gli orari, i seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00. Per gli elettori positivi al Covid, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedono modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Una volta chiuse le urne ci sarà prima lo spoglio dei cinque referendum in programma e poi, a partire dalle ore 14:00 di lunedì 13 giugno, inizierà lo scrutinio delle amministrative.

Come da norma, a partire dalle ore 24:00 di venerdì 27 maggio 2022 e fino alla chiusura dei seggi elettorali, in Italia è vietata la pubblicazione dei sondaggi politico-elettorali e quindi anche riguardanti le amministrative.

Ventisei capoluoghi di provincia e quattro di regione

In queste elezioni amministrative 2022 saranno 978 i Comuni dove si eleggerà un nuovo sindaco, per un totale di quasi 9 milioni di italiani chiamati alle urne.

In totale saranno ventisei i capoluoghi o co-capoluoghi di provincia, di cui quattro anche di regione (Genova, L’Aquila, Palermo e Catanzaro), chiamati al voto nel 2022. I capoluoghi di provincia interessati al voto sono: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo. Tra le altre principali città non capoluogo di provincia interessate dalle elezioni amministrative vanno ricordate Torre Annunziata, Nocera Inferiore, Ischia, Sesto San Giovanni, Martina Franca e Carrara.

Il quadro politico generale. Le coalizioni

I numeri dicono che su 26 Comuni capoluoghi di provincia che andranno al voto, il centrodestra si presenta unito in 20, mentre il cosiddetto campo progressista - la coalizione imperniata sull’asse Pd-M5s - in 18. Ma i numeri non dicono tutto. Nonostante si tenti di minimizzare le divisioni «in soli 4 o 5 Comuni», è evidente che per il centrodestra questa tornata elettorale è anche una resa dei conti interna.

La competizione tra Fdi e Lega

La competizione tra Fdi e la Lega in primis: Giorgia Meloni è pronta alla corsa in solitaria con suoi candidati a Catanzaro, come a Parma e Viterbo. Ma c’è da segnalare anche lo smarcamento di Forza Italia in una città importante come Verona, dove gli azzurri hanno deciso di sostenere l’ex sindaco ed ex leghista Flavio Tosi assieme ai renziani di Iv contro il primo cittadino uscente, Federico Sboarina, appoggiato da Fratelli d’Italia e Lega. Una guerra tutta interna al centrodestra che potrebbe favorire il candidato di Pd, M5s e partiti della sinistra, Damiano Tommasi. Situazione analoga a Parma e a Viterbo. Nella cittadina laziale il centrodestra si è frantumato, con il sindaco uscente Giovanni Arena che sostiene ora la candidata Pd Alessandra Troncarelli, mentre Fi e la Lega hanno indicato Claudio Ubertini e Fdi scommette sulla civica Laura Allegrini.

La situazione (caotica) in Sicilia

Anche l’accordo raggiunto faticosamente a Palermo, dove il centrodestra sostiene unito l’ex rettore ed ex assessore regionale Roberto Lagalla contro il candidato comune di Pd e M5s Franco Miceli, presidente dell’ordine degli architetti, non risolve i problemi tra gli alleati sull’isola: resta latente la questione della guida della Regione, con Lega e Forza Italia che non vogliono la conferma del governatore uscente, il meloniano Nello Musumeci. Un caos, quello siciliano, che si riflette anche sull’altro fronte, dove i centristi a Palermo vanno in ordine sparso: se Carlo Calenda con la sua Azione appoggia l’ex orlandiano Fabrizio Ferrandelli, i renziani di Iv hanno deciso invece di non sostenere ufficialmente Lagalla ma di permettere ad alcuni dei loro esponenti locali di candidarsi nella lista civica dell’aspirante sindaco di centrodestra.

Il “campo largo” progressista

Sull’altro fronte il risultato di 18 accordi tra Pd e M5s su 26 è tutto sommato un buon viatico per il costituendo “campo largo” in vista delle prossime politiche, nonostante le divisioni a livello nazionale sulla guerra in Ucraina e il termovalorizzatore di Roma, visto che l’alleanza cinque anni fa non esisteva. Il problema è semmai l’evaporazione del M5s sul territorio: l’ultimo caso, clamoroso, è quello di Parma, dove i 5 stelle hanno rinunciato a presentare il simbolo mentre il Pd appoggia il candidato pizzarottiano Michele Guerra. Se si allarga lo sguardo oltre Parma il quadro resta desolante: in Sicilia, storico granaio di voti per il movimento, i 5 Stelle presentano la lista in coalizione con il Pd solo in 3 Comuni su 120 (Palermo, Messina e Scordia in provincia di Catania). Per il resto è tutto un proliferare di candidati pentastellati nelle liste civiche in appoggio ai candidati sindaci del Pd, come nelle venete Padova e Verona. Da soli contro tutti i 5 Stelle si presentano solo in poche realtà come Cuneo, Lucca e Piacenza (qui si tenterà un esperimento di sinistra radicale, con il M5s assieme a Sinistra italiana e Verdi in competizione con il Pd). Per il resto il M5s è in coalizione con il Pd, ma mai con un candidato proprio.

Le sfide nelle principali città al voto

A Genova sono 7 i candidati in corsa. Ma la competizione vera è tra Marco Bucci - il sindaco uscente e ricandidato che cercherà di ottenere il mandato bis, appoggiato dal centrodestra ma anche da Carlo Calenda e Matteo Renzi – e Ariel Dello Strologo, che è sostenuto dal fronte progressista di Pd, 5Stelle e alcune liste di sinistra. Ai nastri di partenza ci sono inoltre altri cinque candidati minori. Bucci è super favorito, al primo turno con un’affluenza tra il 40 e il 50%.

A Catanzaro, il centrosinistra nella formula del campo largo, schiera Nicola Fiorita. Il centrodestra si è diviso: Valerio Donato, ex dem, è sostenuto da Forza Italia, Lega, più renziani e Udc. Mentre Fratelli d’Italia corre da sola Giorgia Meloni ha voluto un pezzo da novanta del partito, la coordinatrice nazionale Wanda Ferro. In corsa ci sono anche altri tre candidati.

L’Aquila vede in gara un poker di 4 candidati sindaco. Si ripresenta il primo cittadino uscente, Pierluigi Biondi di centrodestra che cerca il secondo mandato. Per il centrosinistra in corsa c’è Stefania Pezzopane, senatrice del Pd, ex presidente della Provincia, che ha l’appoggio anche dei grillini. Poi, Americo Di Benedetto, sostenuto da liste moderate e Simona Volpe.

Palermo, come sempre laboratorio politico, ha schierato per il campo progressista di Pd e 5Stelle Franco Miceli, mentre Azione di Calenda e +Europa di Emma Bonino sostengono Fabrizio Ferrandelli. Il centrodestra, dopo spaccature e polemiche, è in corsa con Francesco Lagalla, appoggiato anche da alcuni renziani.

Parma. La foto ai blocchi di partenza mostra in vantaggio al primo turno Michele Guerra, il candidato che raccoglie l'eredità del sindaco uscente l'ex grillino Federico Pizzarotti ma anche del Pd. Guerra è accreditato moltgo bene mentre lo sfidante del centrodestra (senza Fratelli d'Italia), Pietro Vignali è molto più basso e il candidato di FdI Priamo Bocchi ancora più dietro.

Riflettori puntati anche su Verona, dove Federico Sboarina, il sindaco uscente di Fratelli d'Italia che si ripresenta, è accreditato fortee il centrosinistra con Damiano Tommasi è molto più indietro. L’ex sindaco, Flavio Tosi, sarà l'ago della bilancia appoggiato da Forza Italia e da Matteo Renzi. Molto probabilmente si andrà al ballottaggio.

Sempre basso il numero delle donne (solo 15)

Da segnalare infine che su circa sessanta candidati sindaci presentati dai maggiori partiti, nei 26 capoluoghi di provincia (di cui 4 di regione) al voto solo 15 (una su quattro) sono donne: nove del Pd, due di Fratelli d’Italia, una della Lega, due grilline e una civica di centrodestra. Il numero aumenta nel mare magnum di candidature minori. Nelle città capoluogo la sola sfida al femminile di candidate forti è a Piacenza, dove l’uscente Patrizia Barbieri per il centrodestra gareggia con Katia Tarasconi del campo progressista. Eppure, alle comunali del 2021 andò anche peggio, in fatto di presenza femminile. I numeri, in ogni caso, languono. Secondo un report del 2019 dell’Anci, le donne sindache sono 1.065, il 13% dei 7.904 Comuni.