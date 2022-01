Amato da domani presidente Consulta,elezione anticipata alle 11,30

Roma, 28 gen. (askanews) - Giuliano Amato sarà eletto domani nuovo presidente della Corte Costituzionale. Resterà in carica fino a settembre, quando scadrà il suo mandato di giudice costituzionale. La votazione da parte della Consulta in camera di consiglio per l'elezione di Amato è stata anticipata alle 11,30Alla votazione parteciperà anche il neoeletto giudice del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi che giurerà nella stessa mattina al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previa convalida dei titoli da parte della Consulta.Subito dopo l'elezione, il nuovo Presidente della Corte costituzionale incontrerà come di consueto i giornalisti. La conferenza stampa si terrà nella Sala delle udienze al quinto piano di Palazzo della Consulta alle ore 12,15