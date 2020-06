[Il caso] Altri guai per il premier. Governo in procura per i morti in Lombardia e “sotto inchiesta” per la vendita delle fregate all’Egitto

Faccia a faccia con i fischi e i contestatori seriali che gli impediscono il caffè in piazza Colonna. Pronto ad inaugurare sabato gli Stati generali dell’economia che “Bruxelles apprezza molto come modalità di lavoro" e dispiaciuto “per le opposizioni che hanno deciso di non partecipare, occasione sprecata”. Consapevole di dover fare altro deficit “perchè servono altri soldi per la cassa integrazione, i comuni con i bilanci ai collasso e le piccole medie imprese rimaste senza lavoro (si parla di circa 10 miliardi, ndr)”. Non è un bel mercoledì per il premier Conte.

Lo stratagemma

Compare intorno alle sette di sera in piazza Colonna per fare due passi e prendere un caffè. E’ lo stratagemma che il Professore usa quando vuole parlare senza i rituali della conferenza stampa. Il caffè non lo prenderà perchè la contestazione - una claque organizzata, una cinquantina di persone che hanno urlato “buffone, vai a casa”, “ci hai venduti all’Europa”, “perchè vuoi il Mes, pensa prima agli italiani” - anche se piccola risulta troppo ostile per essere attraversata con agilità. E poi è meglio non ingaggiare altre prove di forza alla fine di una giornata che, oltre al consueto menu di riunioni, problemi, conti che non tornano e dinamiche con le opposizioni e con la sua stessa maggioranza, apre due nuovi, inattesi, fronti. Porta il governo in procura per la gestione delle zone rosse in Lombardia. E davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta su Guido Regeni per la vendita di ben due fregate all’Egitto di Al Sisi, il capo di quel regime che rapì, torturò e poi abbandonò il giovane ricercatore universitario sul ciglio di una strada. Era il 3 febbraio 2016. Da allora siamo riusciti a sapere che Guido era stato rapito il 25 gennaio dai servizi segreti egiziani.

Il governo chiamato a testimoniare

Con la passeggiata caffè, Conte voleva solo aggiornare in via informale sullo stato di avanzamento dell’organizzazione degli Stati generali e sminare gli attriti con la maggioranza. Ha negato di volersi creare un partito (“Vale il 14%? A mia insaputa, io non ho un partito”), ha insistito sul tasto “condivisione di tutti i passaggi e contenuti” dopo le accuse di voler organizzare una “passerella” e di fare “fughe in avanti”. Ha spiegato che Vittorio Colao sarà l’ospite d’onore nella giornata di lunedì quando spiegherà i contenuti del Piano giudicato “buono”. Ha mostrato stupore per il forfait annunciato, pochi minuti prima, dalle opposizioni perchè loro accettano i confronti solo nelle sedi istituzionali. “Eppure molti di loro hanno governato - ho osservato il Professore - e sanno bene che villa Pamphili è la sede istituzionale dei vertici internazionali” . Un forfait difficilmente sostenibile e quindi vediamo che succede. Ma intanto è capitato a fagiolo: venerdì, infatti, giorno in cui le opposizioni avrebbero dovuto salire a Villa Pamphili per il confronto sui temi con il governo, il governo è stato convocato in procura a Bergamo.

Scarica-barile tra governo e regioni

I magistrati indagano sulla mancata zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo, i due comuni che il 2 marzo dovevano già essere chiusi (così chiedeva l’Istituto nazionale della Sanità) perchè i più colpiti dal Covid e che invece sono stati chiusi una settimana dopo quando il lockdown scattò prima in Lombardia (9 marzo) e poi nel resto d’Italia (11 marzo). Il procuratore facente funzione Maria Cristina Rota ha chiesto di sentire come persone informate sui fatti il presidente Conte e i ministri Speranza (Sanità) e Lamorgese (Interno). I magistrati sono già a Roma per semplificare le operazioni. Sono già stati sentiti, nell’ambito della stessa inchiesta, il governatore Fontana e l’assessore Gallera. E il procuratore Rota ha avuto modo di dichiarare che “spettava al governo far scattare la zona rossa in quei comuni”. E’ il punto vero di tutta l’inchiesta. Finora è stato detto che la decisione è nei poteri del governatore poiché unico responsabile della salute pubblica e della gestione della Sanità nella propria regione. Così hanno fatto altri governatori, da Bonaccini in Emilia Romagna a Jole Santelli in Calabria: se c’era un cluster chiudevano.

“Le cose che ho da dire le dirò al pm - ha spiegato Conte affatto preoccupato - riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza. Non sono affatto preoccupato e non commento le parole del procuratore. Ci confronteremo venerdì. Benvengano tutte le indagini e le inchieste. Il mio è un atteggiamento sereno di chi ha agito in scienza e coscienza, non è stato facile e abbiamo cercato di fare tutto il possibile”.

Già al lavoro nella Capitale

Il Procuratore Rota con i pm Paolo Mandurino e Silvia Marchina e un paio di fidatissimi investigatori sono già nella Capitale. Il primo ad essere sentito è stato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, come persona informata dei fatti non solo sulla mancata zona rossa ma in generale sull'epidemia di Covid in Lombardia. Oggi dovrebbe toccare al consulente del governo Walter Ricciardi e forse qualche altro tecnico. Dopo la versione degli esperti che in questi mesi hanno lavorato in prima linea con l'esecutivo, dovrebbe essere la volta di Speranza e Lamorgese. I rispettivi uffici - è stato assicurato - forniranno tutti gli elementi per chiarire i passaggi politici che alla fine, il 7 marzo scorso, hanno portato a non mettere in quarantena i due comuni in provincia di Bergamo.

L'ultima audizione, domani, è quella di Conte. Ai primi di aprile il premier aveva fatto notare che il “governatore della Lombardia poteva assumere ordinanze più restrittive”, che non gli è stato “impedito di farlo” e che lo hanno fatto altri governatori. Di opinione diversa il governatore Fontana e l’assessore Gallera. Sentiti a fine maggio in procura hanno spiegato che era “pacifico” che spettasse a Roma decidere, aggiungendo che in quei giorni era già stato inviato l'esercito. E poi di non aver ricevuto “alcuna pressione” dal mondo economico allarmato, come del resto i sindaci dei due comuni interessati, per i danni che il lockdown avrebbe recato all'economia di una delle aree più produttive del Paese la sua istituzione. La sensazione è che anche la procura scoprirà l’ambiguità delle materia concorrenti (come la Sanità, appunto) tra Stato e Regioni. E come molti pasticci della gestione Covid siano figli di norme ambigue che non a caso affogano ogni anno la Corte Costituzionale che deve dirimere i conflitti tra Stato e Regioni. Politicamente l’azione della Procura di Bergamo è “utile” a Salvini che può tirare un po’ il fiato sul fronte Lombardia dove Fontana è nel mirino di vari cecchini ed è il bersaglio preferito dei 5 Stelle.

Regeni, le fregate e l’Egitto

Il governo finisce “sotto inchiesta” anche sul caso Regeni. La notizia della vendita da parte del governo italiano di due navi-fregata al governo di Al Sisi ha fatto scattare l’allarme rosso sul dossier Regeni. Vendere navi, fare affari, non può essere compatibile con un governo, quello egiziano, che continua a nascondere la verità sulla morte del giovane ricercatore universitario. In teoria è tutto vero. E anche molto nobile. Nella pratica c’è la real politik e l’Egitto è un partner troppo importante per l’Italia, in politica estera (contrappeso a Turchia e Russia nel quadrante mediorientale), in quella economica (giacimenti di gas) e della sicurezza (contrasto all’immigrazione) per rompere i rapporti diplomatici come invece vorrebbero i Comitati per la Verità su Guido Regeni. La sua uccisione è stata una porcheria immonda di una parte dell’intelligence egiziana. Ed è chiaro che Al Sisi non potrà mai consegnare i torturatori dello studente italiano.

La Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Erasmo Palazzotto vuole comunque vederci chiaro. Ha gli stessi poteri della magistratura. E ha convocato il premier Conte. “Ho urgenza di riferire alla Commissione parlamentare - ha spiegato ieri - Non è usuale, mi dicono, che un Presidente del consiglio sia chiamato a riferire in una Commissione d'inchiesta parlamentare, ma appena possibile lo farò”. Anche perché ha chiesto di sentirlo la sua stessa maggioranza. Cinque stelle compresi.

Il conflitto Conte-Di Maio

Ecco che le fregate all’Egitto diventano un altro motivo di tensione seria anche dentro la maggioranza. E una preoccupazione in più per Conte. Un bel pezzo di Pd è contrario all’operazione, si sta alleando con Leu e una parte di 5 Stelle. Ieri Di Maio ha approfittato del question time e ha fatto partire un siluro contro Conte e il ministro della Difesa Roberto Guerini che ha gestito il dossier. Di Maio si è detto “molto preoccupato”, si è mostrato quasi stizzito per dover trattare un simile argomento e ha chiarito che “la vendita delle due fregate non è stata ancora finalizzata”. Come dire che tutto sommato può anche essere fermata. E’ chiaro che non è così. E’ chiaro che la vendita è già conclusa, mancherà forse un passaggio formale ma l’operazione è definita. Quello di Di Maio ieri è stato il tentativo, palese del resto, di buttare la croce addosso a Conte. Sarà il premier infatti a dover chiarire davanti alla Commissione e sarà lui a doversi “sporcare” le mani con l’atto di vendita. Il partito di Conte, dato al 14,3%, porta via almeno 5 punti di consenso al Movimento. E porterebbe via tanti voti anche al Pd. Ecco perchè il premier non è molto benvisto dai suoi alleati. “Accerchiato? Io? Nemmeno un po’ e vi assicuro che la mia non è arroganza” sorrideva ieri il premier il cui partito, nel caso, “nasce a mia insaputa perché io nulla so”. Congedate le telecamere, Conte è partito verso le transenne di piazza Colonna. Dove ha confuso una piccola folla di odiatori con una di amici. Ha provato a discutere di Mes, Europa, cassa integrazione. Ma ha capito che non erano passanti bensì una claque organizzata. E anche un po’ alticcia. Ed è tornato mesto dentro il Palazzo.