[Il caso] Torna in alto mare anche il dossier Autostrade. E i 5 Stelle alzano il prezzo sul decreto immigrazione

Contrordine: su Autostrade siamo ancora in alto mare. L’accordo dato per chiuso e fatto a metà luglio tra governo a Aspi, Autostrade per l’Italia, era una scatola vuota che doveva essere ancora riempita. E su cui dopo quasi due mesi non c’è ancora accordo su come riempirla. Il solito vizio di dire gatto senza averlo nel sacco. Si va avanti con i soliti ultimatum che il giorno della scadenza diventano penultimatum. Ieri sera ne è scaduto un altro. Posticipato di altri dieci giorni.

Non dire gatto se non lo hai nel sacco

Il grande pubblico è rimasto alla famosa frase: “Giustizia è fatta, abbiamo preso a ceffoni la famiglia Benetton” (Alessandro Di Battista, M5s). Era la metà di luglio e dopo una lunghissima notte con tanto di psycothriller a palazzo Chigi, fu dato per “chiuso” l’accordo sul dossier Autostrade. Così disse il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi che parlò di “risultato straordinario, escono i Benetton entra lo Stato grazie alla incredibile determinazione del Movimento 5 Stelle”. Il ministro Luigi Di Maio la mise così: “Fuori i Benetton, era l’obiettivo e l’abbiamo centrato, cambia solo il mezzo: un’operazione di mercato e non la revoca”. Insomma a due anni dal crollo del ponte Morandi il dossier Autostrade era stato finalmente chiuso. O meglio, era stato raggiunto un accordo tra il governo e i manager di Atlantia, il gruppo che controlla l’88% di Autostrade per l’Italia (Aspi) che da trent’anni ha in gestione tremila km di rete autostradale, circa il 70% del totale. Il cuore dell’accordo era che entro il 27 luglio sarebbe stata avviata una procedura di cessione dei titoli per cui a settembre “i Benetton saranno già in minoranza e del tutto fuori nell’arco di un anno”. Insomma, i 5Stelle, quella notte di metà luglio, poterono agitare lo scalpo di Autostrade, “come vi avevamo promesso”. Non si trattava della revoca subito messa sul tavolo all’indomani del crollo del ponte. La strada scelta, per evitare risercimenti miliardari, era la cessione dei titoli. Restava da decidere se con vendita diretta a Cassa Depositi e prestiti - la spa controllata dal Tesoro individuata per controllare Aspi - o con un aumento di capitale, andando quindi sul mercato.

Non era una quisquilia

Quella che sembrava, all’epoca, una quisquilia è diventato invece una montagna non ancora scalata. Nel frattempo - e non è un dettaglio - questa incertezza blocca tutto quello che è la manutenzione delle rete, interventi già previsti e pagati (risanamenti, ponti, viadotti, terze e queste corsie). Gli addetti ai lavori si accorsero subito, a luglio, che il dossier non sarebbe andato via liscio come si lasciava credere. Che Cassa depositati e prestiti, essendo una spa che gestisce il risparmio degli italiani e che è vincolata al miglior investimento, non sarebbe potuta subentrare alle condizioni raccontate dal Movimento. Da una decina di giorni era già filtrate voci sull’accordo saltato. Ma c’erano le elezioni e certo non sarebbe stata una buona pubblicità per la maggioranza accusata di non saper mai chiudere un dossier. Ieri sera un vertice ristretto a palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Gualtieri (Pd) e la ministra dei Trasporti De Micheli (Pd) ha deciso che “entro 10 giorni sarà convocato un nuovo Cdm per assumere determinazioni sulla base delle mutate condizioni da parte di Atlantia rispetto all'intesa di luglio. In quell'occasione o saranno registrati progressi oppure si procederà con la revoca”. Insomma, siamo tornati alla casella di partenza. Il vertice su Autostrade termina alle 20.30, sposta di un’ora il Consiglio dei ministri. Alla fine neppure un comunicato o una dichiarazione. Trapela solo “grande irritazione”, si parla di “nuovo tentativo di mediazione per tornare all’intesa del 14 luglio”. Si agita come sempre lo spettro della revoca. Anzi, ieri sera sembrava decisa visto che proprio ieri scadeva un ultimatum di tre giorni dato ai vertici di Atlantia.

“Default sistemico gravissimo”

Poco prima della fine del vertice a palazzo Chigi - senza neppure un ministro 5 Stelle - dalla direzione generale di Atlantia, gruppo leader internazionale nella gestione delle di infrastrutture, si faceva appello “all’equilibrio” e alla “capacità di mediazione” del premier Conte. “Non si capiscono le motivazioni di una eventuale revoca - è scritto in un comunicato - che provocherebbe un default sistemico gravissimo, esteso a tutto il mercato europeo, per oltre 16,5 miliardi di euro, oltre al blocco degli investimenti. Verrebbero così messi a serio rischio 7.000 posti di lavoro. Bisogna assolutamente evitare - scrivono i manager di Atlantia - questo scenario nefasto, vista la totale accettazione di tutte le clausole volute dall’esecutivo”. Atlantia, quindi, ieri sera diceva di essere ancora impegnata “per trovare una soluzione equa, ragionevole, di mercato”.

Divergenti

Sui motivi per cui la trattativa si è inceppata e sta saltando le opinioni, ovviamente, divergono. Secondo Aspi “ogni richiesta pervenuta dal Governo nell'ambito delle negoziazioni avviate da luglio 2019, è stata integralmente accettata da Autostrade per l'Italia e Atlantia. E’ stato anche accettato di cedere il controllo di Aspi. Il Governo ha dunque ottenuto tutto quanto richiesto”. Cioè di cedere direttamente l’88% a Cassa depositi e prestiti che si dovrà far carico di tutti gli oneri già assunti da Aspi, interventi di manutenzione per 4 miliardi, taglio delle tariffe dei pedaggi, realizzazione di grandi opere come la Gronda di Genova (solo fin qui si tratta di circa 20 miliardi).

Il governo invece accusa Aspi di comportamenti “dilatori” e “strumentali”. Il punto contestato ufficialmente è che Aspi vuole sbarazzarsi anche della manleva civile, una volta cioè ceduta la maggioranza (88% come chiesto dal governo) non vuole più avere grane civili come quelle che sicuramente nasceranno dal processo per il ponte Morandi. La verità è un po’ più complessa e chiama in causa Cassa depositi e prestiti che, essendo una spa che deve rendere conto ai propri investitori/risparmiatori, non se la sente di diventare concessionario di Autostrade nelle condizioni date, cioè con l’obbligo di tutti quegli investimenti e opere pubbliche compreso quello di abbassare le tariffe dei pedaggi. E l’appello a Conte, dà anche la misura di come Atlantia sia in cerca di una trattativa diretta con il Presidente del consiglio. E di come scarseggi la fiducia in chi gestisce oramai da anni questa trattativa.

Troppi dossier aperti

La verità è che sono ancora troppi, praticamente tutti, i dossier ancora aperti. Bloccata l’operazione Alitalia, l’incertezza su Ilva, Autostrade abbiano visto. Una incapacità a fare sintesi e a gestire che preoccupa e molto in vista della gestione del Recovery fund. Un’incertezza che governa un po’ tutti i dossier. Anche la Nota di aggiornamento al Documento economico e finanziario alla fine viene rinviata di qualche giorno (a lunedì). Eppure la tempistica segna l’approvazione della Nadef entro il 30 settembre. Entro il 15 ottobre l’invio a Bruxelles della manovra, di cui la Nota è la cornice. Questo è un anno speciale, si dirà. E qualche eccezione è concessa.

Il punto è che i numeri della Nadef - pil -9%, deficit al 7%, debito al 158% - concordati nel vertice di maggioranza di martedì sono tornati ballerini. E, soprattutto, il Pd chiede che sia approvato contestualmente anche il nuovo decreto Immigrazione al posto dei decreti Salvini.

Torna il gelo sul decreto Immigrazione

L’intesa raggiunta a fine luglio, in realtà scricchiola di nuovo da parte dei 5 Stelle che non vogliono che venga ripristinata la protezione umanitaria. Vito Crimi e Luigi di Maio non digeriscono troppo bene la faccenda specie con Salvini che ha occupato Catania, dove sabato inizierà il processo per la nave Gregoretti, al grido “processateci tutti”. Il segretario dem questa volta però non sente ragioni. Ameno così sembra. Ed è arrivato a forzare la mano fino ad imporre nell’agenda del Consilgio dei ministri economico, quello su Nadef e Manovra, il dossier immigrati. Un braccio di ferro incomprensibile per molti nella maggioranza: “Perchè questa forzatura adesso?”; “Che senso ha andare a grave sul Parlamento con i voti per convertire il decreto in legge nel mezzo della sessione di bilancio?”; “Zingaretti vuole fare chiarezza, una volta per tutte e magari provocare anche un rimpasto….”.

Il percorso della Nadef, ovvero la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, si fa quest'anno più tortuoso del solito.

Tutti i numeri della Nadef

Stando alla tabellina approvata, il rapporto Deficit/Pil è stimato al 10,8% nel 2020 ma scenderà al 7% programmatico nel 2021 con un'espansione di 1,3 punti rispetto al tendenziale, poi al 4,7% programmatico nel 2022, al 3% programmatico nel 2023. Il Pil è atteso al -9% nel 2020, con un rimbalzo al +6% nel 2021. Il rapporto Debito/Pil è stimato al 158% nel 2020, in discesa già nel 2021 e per il prossimo triennio. Il Governo prevede una manovra con 21-22 miliardi in deficit, su un totale di almeno 40 miliardi. Oltre alle cosiddette spese indifferibili, servono circa 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale partito a luglio, mentre di più potrebbe costare il prolungamento degli ammortizzatori sociali e del sostegno al reddito per chi è stato maggiormente colpito dalla pandemia, e anche nel 2021 ne vedrà gli effetti. La promessa è di una legge delega ad hoc entro la fine dell’anno per le riforma del sistema fiscale.

Ci manca solo il Covid

A complicare ancora di più la situazione arriva anche, purtroppo, il rischio contagio. Due senatori 5 Stelle sono risultati positivi e con leggeri sintomi. I lavori sono stati subito sospesi a palazzo Madama. Dove però entro il 13 ottobre deve essere approvato il decreto Agosto che non può assolutamente decadere. Il punto è che se anche altri senatori del Movimento dovessero risultare positivi - si parla di una dozzina a rischio - la maggioranza non avrebbe più i numeri. E neppure il governo. E questo sarebbe il colmo di un anno e di una legislatura sicuramente anomali.