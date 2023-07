Alluvione, Schlein: governo acceleri ristori a famiglie e imprese

Forlì, 17 lug. (askanews) - "Il governo deve accelerare sui ristori per le famiglie e per le imprese colpite" dall'alluvione di due mesi fa in Romagna. "I comuni hanno anticipato ingenti risorse per interventi di somma urgenza ma rischiano il default, se non arriveranno molto velocemente risposte in termini di risorse". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, a margine della riunione della segreteria al Circolo Bussecchio di Forlì, dopo una visita alle zone alluvionate della Romagna.

"Oggi la segreteria nazionale del Pd nei territori colpiti da alluvioni e frane in Emilia-Romagna per ribadire la nostra vicinanza e il nostro impegno - ha aggiunto Schlein raggiungendo Forlì dopo un incontro in municipio a Modigliana -. I sindaci ci raccontano che stanno lavorando ma bisogna tenere insieme le comunità e non sono disponibili a fare da parafulmini al malessere che monta; hanno bisogno ci dicono di prospettive certe per il futuro e per la ricostruzione"."I problemi del versante appenninico, territori che hanno subito centinaia di frane, sono diversi da quelle dei territori colpiti dall'alluvione - ha spiegato la segretaria del Pd -; meritano risposte diverse e adeguate a questi problemi: non possono mancare le risposte che servono a questo territorio, ne va della credibilità anche del Paese e quindi dobbiamo accelerare". E "noi siamo qui come Pd per dire che anche in questi giorni di discussione in Parlamento faremo la nostra parte per accelerare l'arrivo di queste risorse così significative per fare rialzare la testa a un territorio che è sempre stato anche motore del Paese".