Alluvione, Schlein con Bonaccini: Pd pronto alla mobilitazione

Roma, 13 ago. (askanews) - "Non escludiamo una mobilitazione. Da tre mesi siamo al fianco dei sindaci e dei cittadini che non hanno visto arrivare un euro dal governo. Meloni si è precipitata con gli stivali nel fango, ma di fatto queste terre sono abbandonate. Dicono: "i soldi li abbiamo stanziati".

Ma nessuno sa come chiederli e quando arrivano nelle loro tasche". Lo afferma a Repubblica la segretaria Elly Schlein, schierando il Pd al fianco del presidente del partito e dell'Emilia Romagna nello scontro frontale fra Governo nazionale e regionale sulla ricostruzione della Romagna alluvionata."Ha fatto bene - dichiara la segretaria Pd- il presidente Bonaccini a ricordare che gli unici contributi arrivati finora sono della Regione e della Protezione civile. I Comuni hanno anticipato altre risorse, ma ora rischiano di andare in dissesto. E se i cantieri non partono in estate, è un danno grave alla prevenzione".