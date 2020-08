La vera chiave per capire cosa può succedere dopo l’alleanza fra il M5S e il Pd

Non è, non solo, il voto sull’estensione dei mandati per gli eletti pentastellati. Non né, non solo, neppure, il via libera all’alleanza organica con il Pd degli elettori sulla piattaforma Rousseau.

La chiave per capire cosa può succedere nell’alleanza politica e strategica e non tecnica fra MoVimento Cinque Stelle e Pd – la linea di Goffredo Bettini, di Nicola Zingaretti, di Andrea Orlando – sta nell’annuncio del disarmo giudiziario bilaterale e del ritiro di tutte le reciproche querele.

Il colpo di spugna

E’ come se, da un momento all’altro, fosse stato passato un colpo di spugna su anni ed anni di “pidioti” e di “pentascemi”, sulla rubrica “Il piddino del giorno” sul blog di Beppe Grillo e di reciproco odio e delegittimazione. Che non era solo differenza politica, più che legittima, ma proprio diversità antropologica ostentata e nettissima.

L’atto fortemente politico

Ecco, nell’annuncio del ritiro di tutte le querele c’è l’atto più fortemente politico di tutta questa storia. E non è un caso che Matteo Renzi si sia affrettato a precisare – sponsorizzando addirittura il suo post sui social – che il ritiro delle querele non vale per quelle presentate da lui contro i Cinque Stelle (e, in più, lui ci mette a buon peso quelle contro “Il Fatto Quotidiano”, che pure fino a prova contraria non è un partito politico e quindi non dovrebbe c’entrare nulla in questa storia).

Il precedente chiave

Tutta questa vicenda ha un precedente che andrebbe studiato con attenzione, perché è la chiave per capire ciò che sta accadendo. Dopo il ribaltone del dicembre 1994, i rapporti fra Lega Nord e Forza Italia erano al minimo storico con toni leghisti sempre più alti ogni giorno.

Tanto per fare qualche esempio, nella narrazione di Umberto Bossi, Silvio Berlusconi era “Berluskaz” o, alternativamente, “Il mafioso di Arcore” o simili definizioni.

E i libri più venduti sul “sacro prato di Pontida” erano quelli delle edizioni Kaos o di editori alternativi sulla nascita della ricchezza delle fortune del Cav e addirittura la gente faceva la coda per toccare lo scarpone con cui il senatore trentino Enzo Erminio Boso, “l’Obelix del Carroccio” aveva dato un calcio nel sedere a Vittorio Sgarbi, identificato come il difensore dell’ortodossia berlusconiana e oggi, quasi per un’eterogenesi dei fini, graditissimo ai leghisti di ogni ordine e grado, anche per le sue posizioni su mascherine e dintorni. Insomma, nemici acerrimi.

Cosa successe nel 1996

Però, nel 1996 si votò e Romano Prodi vinse per due circostanze: la mancata desistenza fra il centrodestra e la Fiamma Tricolore di Pino Rauti che sarebbe stata sufficiente a spostare un numero di collegi necessario e sufficiente a ribaltare il risultato, ma soprattutto il fatto che la Lega (allora indipendentista) andò da sola e Umberto Bossi volò sopra il 10 per cento dei voti, risultato mai più raggiunto fino all’avvento di Matteo Salvini e della “Lega nazionale” che però è tutt’altra cosa rispetto a quella di allora, proprio un altro partito, anche con una base ideale diversa.

Da lì, Silvio Berlusconi iniziò a pensare che senza un’alleanza organica con il Carroccio non sarebbe mai più andato al governo.

Così iniziarono a lavorare le diplomazie, i patti dal notaio, gli incontri fra avvocati, le matematiche sulle spartizioni dei posti e delle candidature in Parlamento e nelle istituzioni, l’impegno del Carroccio a lasciar perdere l’indipendentismo e quello di Berlusconi (e di Fini) ad accantonare il nazionalismo e a pensare al federalismo.

Gli sherpa, fra gli altri, furono Roberto Calderoli da parte leghista e Giulio Tremonti da quella azzurra, ma il punto decisivo fu proprio quello del ritiro immediato delle querele, soprattutto azzurre, visto che era stato il Carroccio a sbizzarrirsi particolarmente negli attacchi.

La nascita della Cdl

Finì con la nascita della CdL, la Casa delle Libertà che poi vinse le regionali del 2000, mandò a casa il governo di Massimo D’Alema e poi nel 2001 vinse le elezioni con la candidatura alla presidenza del Consiglio dei ministri di Silvio Berlusconi contro Francesco Rutelli.

Insomma, la chiave di tutto – per capire che stanno facendo sul serio – è proprio la vicenda delle querele.

E non è un caso che su un video social dedicato al tradimento degli ideali pentastellati, l’ex leader ligure Alice Salvatore – un tempo di stretta osservanza dimaiana e oggi candidata presidente con un suo nuovo movimento “Il buonsenso” – parte proprio dalle querele, per raccontare come siano caduti in un giorno solo tre principi storici del MoVimento delle origini.

E, rispetto a quello che succedeva in quegli anni post ribaltone, c’è un’altra circostanza assolutamente analoga: cioè che gli ex alleati – allora Lega e Forza Italia nel periodo fra fine 1994 e la nascita della CdL nel 1999, oggi Lega e MoVimento Cinque Stelle – creano due dinamiche, che sono quelle di ogni grande amore che finisce.

La prima è la rissa parlamentare continua fra queste forze, molto più forte – ad esempio – di quella fra forze antitetiche fra loro e che non sono mai state alleate, ad esempio Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia.

Insieme anche se non innamorati

Ma, come sempre nelle “Guerre dei giallo(Roses)”, gli ex innamorati sono i più caldi anche nell’odio. E basta seguire ogni giorno le sedute del Parlamento per trovare questo stesso meccanismo, amplificato in leghisti e pentastellati dal fatto che si erano trovati insieme per caso, ma che poi si erano innamorati sul serio.

Il secondo meccanismo è quello della nascita di tanti gruppetti di ex, che si richiamano alla purezza primigenia e che in questo caso sono gli ex del MoVimento, esattamente come fra il 1994 e il 1996 erano i “lealisti” leghisti, che non avrebbero mai rinunciato all’alleanza con Silvio Berlusconi.

L’ultima coincidenza è la capacità del Pd (e dei suoi antenati) di approfittare di tutto questo: nel 1995 fu Massimo D’Alema ad andare al congresso della Lega, portato in trionfo da Umberto Bossi davanti al suo popolo, e a dire che “La Lega è una costola della sinistra”.

Quest’anno, tocca a Luigi Di Maio e Beppe Grillo, dopo il patto di Ferragosto. Giambattista Vico diceva che la storia è corso e ricorso di eventi.