"L’alleanza disorganica" tra Pd e 5Stelle e il nodo delle candidature. Dove andranno divisi e dove uniti

“Alleanza ‘organica’? Sarebbe meglio chiamarla alleanza ‘disorganica’. Qui di ‘organico’ c’è solo che i 5Stelle tendono sempre a puntare i piedi e noi sempre a fare la parte dei fessi o, se va bene, dei portatori d’acqua…”. Lo sbotto d’ira e di bile dell’importante colonnello dem di Montecitorio, sbotto colto nel cortile d’onore della Camera dei Deputati mentre fuma, nervosamente, una sigaretta dietro l’altra, forse è ingeneroso, ma corrisponde, almeno parzialmente, alla verità. Certo è che, sotto le ceneri, inizia a covare una certa insofferenza, un certo nervosismo verso una ‘svolta’, quella che Enrico Letta, secondo molti, avrebbe dovuto imprimere alla barca in tempesta del Pd, svolta che, invece, secondo alcuni, non solo non è ancora arrivata, non si vede proprio.

Organizzazione ed Enti locali gli anelli deboli

Solo che, ovviamente, non avendo nessuno, nel Pd, il coraggio delle proprie azioni – e, spesso, neppure dei propri pensieri – è più facile prendersela con gli uomini dell’attuale segretario che con il segretario medesimo. Insomma, è come già fu con Bersani, Renzi e Zingaretti: nessuno criticava apertamente il leader ma i suoi uomini sì. Stumpo e Zoggia al posto di Bersani, Guerini e Lotti al posto di Renzi, Vaccari (che in teoria ci è rimasto, all’Organizzazione, ma conta meno di quanto contava, e tato, prima, con Zingaretti) e Ricci al posto di Zingaretti. Guarda caso, a finire nel mirino degli avversari interni, sono dunque sempre i due responsabili degli unici due posti che contano, in un partito che, in fondo, sempre dal Pci-Pds-Ds proviene: il responsabile Organizzazione e quello Enti locali (al netto, si capisce, del tesoriere: era Misiani con Bersani, Bonifazi con Renzi, Zanda con Zingaretti, cui è subentrato Verini con Letta). Insomma, chi gestisce il partito e chi i rapporti con gli alleati. Il resto, e cioè la segreteria e i suoi vari incarichi, ormai da anni, sono puramente inutile contorno.

“E’ colpa è di Boccia e Meloni, non di Letta…”

“Meloni e Boccia non ascoltano nessuno. Fanno e disfano tutto da soli. E questi sono i risultati…” è l’altra critica che echeggia da radio Montecitorio. Nella fattispecie, infatti, volendo criticare l’attuale dirigenza dem, senza prendere di petto Letta, ce la si prende con la ‘triade’ dei lettiani come viene chiamata, cioè Letta-Boccia-Meloni. Meloni sta nell’ombra, non parla mai e quasi con nessuno, del resto è sardo, ma sembra pure sordo, di certo è persona riservata, schiva, un po’ ombrosa, ma sveglio e influente, l’unico vero lettiano rimasto sempre fedele, negli anni, a Enrico Letta, perinde ac cadaver, tanto che nel 2018 ci rimise anche il posto in Parlamento: oggi è coordinatore della segreteria nazionale del Pd.

Boccia è diverso: è stato lettiano, poi molte altre cose (zingarettiano, uomo di fiducia di Emiliano, mai renziano, questo a onor del vero gli va riconosciuto, anche quando nel Pd lo erano tutti), ma ora è di nuovo pienamente un uomo di fiducia del segretario, cura lui i rapporti con gli alleati e non solo perché responsabile degli Enti locali, ma proprio perché di lui Letta è tornato a fidarsi. Insomma, se le alleanze con i 5Stelle non si fanno e se le elezioni amministrative la colpa è la loro, di Boccia e Meloni. Nessuno, per ora, ‘osa’ dire che possa essere ‘anche’ di Enrico Letta, ma – come fu per Zingaretti, quando perse, volendosi cocciutamente alleare con i 5Stelle prima l’Umbria e poi la Liguria, storiche regioni rosse – presto o tardi, ovviamente, diventerà anche la sua. Per ora, però, meglio riannodare il nastro del film e cercare di capire, esattamente, cosa è successo.

“Entra e segna”. Letta, a Roma, mette in campo la riserva per abbandono del ‘titolare’

Dopo la rinuncia, seppur a malincuore, di Nicola Zingaretti a scendere in campo per la poltrona di sindaco della Capitale e la ‘discesa in campo’ del povero Roberto Gualtieri, non solo non c’è l’alleanza, a Roma, tra Pd e M5s, ma ci sarà una guerra lunga e pesante, tra i due partiti, oltre che, ovviamente, contro Calenda e il centrodestra, con il concreto rischio che uno dei due candidati (Gualtieri, si presume, la Raggi è messa meglio, non foss’altro perché sindaca uscente) non solo non andrà al ballottaggio, ma difficilmente potrà dare indicazioni di voto per il suo competitor. Certo è che l’ex ministro al Mef, storico di professione e dalemiano di vocazione, a Letta non è mai andato a genio.

Il segretario non lo voleva all’inizio, come candidato sindaco, e non lo voleva neppure alla fine. Solo il passo indietro, all’ultima ora, di Zingaretti, lo ha costretto a chiedere a Gualtieri di farne due in avanti. Un po’ come una riserva che si è scaldata in panchina e a bordocampo per troppo tempo, senza mai godere della fiducia del mister, il quale ha sperato, fino alla fine, che il goledor titolare tirasse in porta e segnasse e che, solo all’89esimo del secondo tempo, lo fa entrare e lo sfotte pure: ‘ora segna un goal, se sei davvero bravo e se ne sei capace’. Insomma, fuor di metafora calcistica, Gualtieri è solo un rimpiazzo per Zingaretti che non c’è più.

A Torino e a Milano l’alleanza Pd-M5s non c’è

Ma si è, ovviamente, complicata maledettamente l’intera architettura dell’alleanza tra Pd e M5s, in vista delle prossime elezioni comunali. Non ci sarà nessun ‘patto’ per unire le forze né a Torino né a Milano mentre i dem e i pentastellati correranno insieme al primo turno a Napoli e, forse, a Bologna. Anche se la strada per andare insieme già al primo turno nei capoluoghi emiliano e campano è ancora tutta in salita, anche se non quanto, ovviamente, quella per la Capitale. Il Pd si consola sbandierando l’alleanza Pd-M5s che, in quel di Varese, è “cosa fatta”, ma con tutto il rispetto per Varese, capoluogo di provincia lombardo, e neppure dei più grandi, è davvero un po’ misero come risultato da portare.

A Bologna M5s attende l’esito delle primarie, a Napoli manca ancora il nome del candidato…

Scendendo nelle città si scopre che, a Bologna, i 5 Stelle appoggeranno solo il candidato ufficiale del Pd, Matteo Lepore, se vincerà la sfida delle primarie, e non certo se a spuntarla sarà la renziana Isabella Conti, che però non solo si è decisa a correre alle primarie ma acquista consensi di giorno in giorno. Andrà in ticket con l’assessore Alberto Aitini, di Base Riformista, e sta incassando endorsment importanti, come quello dell’europarlamentare Isabella Gualmini.

E a Napoli neppure la scesa in campo di Roberto Fico – sul punto, ormai, di rinunciare alla corsa - sembra che sarebbe sufficiente per spianare la strada all’alleanza tra i due partiti. Infatti, da un lato c’è la base dei 5 Stelle locali che si mettono di traverso e ripudiano ogni alleanza del Movimento con i partiti, chiunque essi siano (quindi con il Pd) e vorrebbero andare da soli. Un documento di questo tenore ha già le firme di due consiglieri comunali e del 90% dei municipali: “riteniamo – scrivono - che per Napoli non ci siano le condizioni per procedere in tal senso (l’alleanza Pd-M5s, ndr.) ma siamo aperti ad un confronto su temi e programmi con liste civiche reali e non costituite ai soli fini elettorali”. Gli stessi eletti che stanno costruendo il programma elettorale sulla piattaforma messa a disposizione da Rousseau, proprio come nel caso di Roma. Un altro prodomo di scissione prossima ventura, nei 5Stelle, in guerra aperta tra Conte e Casaleggio.

Il ‘baillamme’ napoletano nel M5s e nel Pd…

Nel Pd c'è l'ala dem vicina al potente governatore campano, il dem Vincenzo De Luca, che ‘tifa’ apertamente contro la candidatura di Roberto Fico mentre vede di buon occhio quella dell’ex rettore, ex ministro, Gaetano Manfredi, peraltro ‘equi-vicino’ a Zingaretti come a Conte e il cui amico personale è, non a caso, Goffredo Bettini. Non a caso, si dice che Fico sarebbe entrato in ‘modalità Zingaretti’ (ci pensa, ci ripensa, soppesa dubbi e possibilità, alla fine si tira indietro) mentre Manfredi sarebbe già entrato in ‘modalità Gualtieri’: tenuto buono buono, di riserva in panchina, il Pd starebbe per dirgli: Fico non c’è più, ora tocca a te, entra, segna e vinci… Ma poi c’è la candidatura ‘di disturbo’ dell’ex ‘viceré’ di Napoli, Antonio Bassolino, che si candiderà comunque e rosicchierà voti a sinistra, mentre al centro – e non solo, dati i suoi trascorsi da ‘rafaniello’, cioè in Rifondazione comunista – li potrebbe prendere un esponente di Italia Viva ancora amato a Napoli come Gennaro Migliore.

Un baillamme in cui Fico ha sempre meno voglia di infilarsi, per non dire del fatto che dovrebbe dimettersi da presidente della Camera al più presto per affrontare una campagna elettorale ostica e ispida in una città storicamente difficile e che ha chiesto rassicurazioni al governo Draghi sulla cancellazione dell’enorme debito delle casse del comune (2,7 miliardi), ‘rassicurazioni’ che il premier, e il Mef, non possono però di certo dare. Infine, per succedere a Fico, come presidente della Camera, e peraltro a meno di due anni dalla fine della legislatura, si aprirebbe uno scontro al fulmicotone tra il M5s, che chiederebbero continuità per un loro uomo/donna, il Pd, che ambisce a conquistare sempre da quella poltrona, e la Lega che potrebbe volersi mettere in mezzo. A meno di sei mesi dall’elezione del nuovo Capo dello Stato non sarebbe certo un bello spettacolo.

Le parole (rassegnate) di Letta e quelle (combattive) di Boccia

“Noi lavoriamo con il M5s ma è evidente che, a Torino e Roma, il lavoro è complesso perché il Pd in questi anni era all'opposizione ed ha criticato l'operato delle sindache Raggi e Appendino” spiega il segretario dem Letta.

Poi, con tutto lo stato maggiore del partito prova a lanciare con forza la candidatura di Roberto Gualtieri: “è un candidato autorevolissimo, ha costruito lui il Recovery, è romano”. “Ora andiamo al ballottaggio e sono sicuro che poi convinceremo il M5s a convergere perché l'avversario è la destra” prova rassicurare Francesco Boccia, ma senza alcuna certezza che poi realmente questo avvenga (difficile che la Raggi, se sconfitta, dia indicazione di voto al Pd). Zingaretti, invece, benedice la corsa di Gualtieri e gli promette che “sarò sempre al tuo fianco, durante l’intera campagna elettorale”. E chissà, anche qui, cosa avranno da dire i grillini e se lo tacceranno, anche in questo caso, di lesa maestà.

Boccia, in ogni caso, è convinto “che andremo insieme al primo turno a Bologna e Varese. E su Napoli, il presidente della Camera Roberto Fico è la terza carica dello Stato e un napoletano appassionato della sua città. Sta dando il suo contributo e sono sicuro che a Napoli andremo uniti. Per ora abbiamo aperto un tavolo, in città”. Ora, con tutto il rispetto per Varese, e pure per il ‘tavolo’, è un po’ per dire che l’alleanza Pd-M5s ‘regna sovrana’, nelle città al voto in ottobre (si vota il primo turno il 10 ottobre, gli eventuali ballottaggi sono in programma 15 giorni dopo). Siamo, appunto, all’alleanza assai ‘disorganica’: magari potrebbe perfino funzionare, ma tale resta.